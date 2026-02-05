Bank of America για Metlen: Το επενδυτικό story εξελίσσεται - Διατηρεί «buy» και τιμή στόχο 64 ευρώ

Ο οίκος αναμένει αύξηση 15,4% στα κέρδη ανά μετοχή της Metlen το 2026 και αυξημένο μέρισμα στα 1,58 ευρώ, με περαιτέρω αύξηση το 2027 στα 1,65 ευρώ, διαμορφώνοντας μερισματική απόδοση 3,56% και 3,72% αντίστοιχα.

Αμετάβλητη τη σύσταση buy και την τιμή-στόχο των 64 ευρώ για τη μετοχή της Metlen διατηρούν οι αναλυτές της Bank of America, σχολιάζοντας πως μετά από μια σχετικά ήσυχη περίοδο, αμέσως μετά την ένταξη της Metlenστο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, η ροή ειδήσεων έχει ενταθεί, καθώς η εισηγμένη ανακοίνωσε ακόμη μία πώληση χαρτοφυλακίου ΑΠΕ στο πλαίσιο του επιχειρηματικού μοντέλου «asset turn».

Η BofA επικαλείται επίσης «μη επιβεβαιωμένο δημοσίευμα της Les Echos που αναφέρει τη Metlen ως έναν από τους πιθανούς διεκδικητές του χυτηρίου αλουμινίου Dunkerque δυναμικότητας 285 χιλ. τόνων ετησίως στη Γαλλία». Εάν επιβεβαιωθεί και εάν η Metlen αναδειχθεί επιτυχής πλειοδότης, εκτιμούμε ότι η εξέλιξη θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα σημαντική, να αποτελέσει καταλύτη-ορόσημο για τη Metlen, ενδεχομένως υπερδιπλασιάζοντας την παραγωγή αλουμινίου, σημειώνει η BofA.

Ανάπτυξη και πώληση έργων ΑΠΕ

Αναφορικά με το deal με την Schroders Greencoat, η BofA εκτιμά ότι, με βάση συγκρίσιμες συναλλαγές, μια τιμή πώλησης της τάξης των 200–250 εκατ. ευρώ θα μπορούσε να είναι εφικτή.

Υπενθυμίζεται ότι τον Δεκέμβριο η Metlen ολοκλήρωσε την πώληση χαρτοφυλακίου ΑΠΕ στη Χιλή (588 MW) μαζί με αποθήκευση ενέργειας (1.610 MWh) έναντι 865 εκατ. δολαρίων (σημαντική συναλλαγή). Η Metlen έχει αποδεδειγμένη τεχνογνωσία στην ανάπτυξη έργων ΑΠΕ και στη ρευστοποίησή τους με κέρδος προς αγοραστές που ενδέχεται να διαθέτουν χαμηλότερο κόστος κεφαλαίου.