Η ΔΥΠΑ φέρνει την αγορά εργασίας στον Βόλο - 51η «Ημέρα Καριέρας» το Σάββατο 7/2

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν άμεσες επαφές και αρχικές συνεντεύξεις, να καταθέσουν το βιογραφικό τους και να ενημερωθούν για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας στην περιοχή.

Μία ακόμη δυναμική δράση διασύνδεσης ανέργων και επιχειρήσεων υλοποιεί η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), διοργανώνοντας την 51η «Ημέρα Καριέρας» στον Βόλο, το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, στο ξενοδοχείο Domotel Xenia Volos, από τις 10:00 έως τις 18:00.

Περισσότερες από 50 επιχειρήσεις από διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση, προσφέροντας πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας, σε ειδικότητες που καλύπτουν όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και επαγγελματικής εμπειρίας.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν άμεσες επαφές και αρχικές συνεντεύξεις, να καταθέσουν το βιογραφικό τους και να ενημερωθούν για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας στην περιοχή.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν ενώ απαιτείται προεγγραφή στον σύνδεσμο εδώ.

Η ΔΥΠΑ, μέσα από τον θεσμό των «Ημερών Καριέρας», ενισχύει την απασχόληση, στηρίζει έμπρακτα την τοπική οικονομία και δημιουργεί ουσιαστικές ευκαιρίες επαγγελματικής προοπτικής για τους πολίτες.

Όλες οι πληροφορίες για τις εξειδικευμένες υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού της ΜΕΜΜΕ βρίσκονται στη διεύθυνση εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της ΔΥΠΑ εδώ.

