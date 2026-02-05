Κόκκινα δάνεια: Απόφαση σταθμός από Άρειο Πάγο - Τόκος στη μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο

Απόφαση σταθμό έλαβε η ολομέλεια του Αρείου Πάγου σχετικά με τον τρόπο ανατοκισμού των κόκκινων δανείων.

Με συντριπτική πλειοψηφία 35-12, ο ΑΠ, τάχθηκε υπέρ των δανειοληπτών αποφασίζοντας πως ο υπολογισμός των τόκων των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζεται στη μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο του δανείου.

Από την πλευρά τους, τράπεζες, servicers και funds υποστηρίζουν ότι το επιτόκιο των μηνιαίων δόσεων πρέπει να υπολογίζεται επί του συνόλου της ρυθμισμένης οφειλής και όχι επί κάθε δόσης ξεχωριστά. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη ερμηνεία, ο υπολογισμός αυτός αντανακλά τη φύση της ρύθμισης και δεν συνιστά ανατοκισμό, αν και στην πράξη οδηγεί σε σημαντική αύξηση –σε ορισμένες περιπτώσεις και υπερδιπλασιασμό– της μηνιαίας επιβάρυνσης για τον οφειλέτη.

Στον αντίποδα, οι δανειολήπτες επέμεναν ότι η ορθή ερμηνεία του νόμου επιβάλλει το επιτόκιο να εφαρμόζεται επί της εκάστοτε μηνιαίας δόσης, όπως αυτή έχει καθοριστεί από το Ειρηνοδικείο με βάση τις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες του οφειλέτη. Όπως υποστήριζαν, οποιαδήποτε μεταγενέστερη αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού αλλοιώνει τη δικαστική ρύθμιση και ανέτρεπε τις παραδοχές πάνω στις οποίες στηρίχθηκε η διάσωση της πρώτης κατοικίας.

Για τους servicers πάντως, το διακύβευμα είναι μετρήσιμο, καθώς ενδεχόμενη απόφαση της Ολομέλειας υπέρ του τοκισμού ανά δόση και όχι επί του συνόλου της οφειλής θα επιφέρει ζημιά που μπορεί να φτάσει και το 1 δισ. ευρώ, επηρεάζοντας χαρτοφυλάκια που έχουν ενταχθεί στις τιτλοποιήσεις του «Ηρακλή».