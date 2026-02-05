Πληρωμή φόρου κληρονομιάς κατά τη μεταβίβαση του ακινήτου. Καταργείται η σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος σε συγκεκριμένες εντός σχεδίου περιοχές. Ενισχύεται ο ρόλος του συμβολαιογράφου.

Ευκολότερες και γρηγορότερες μεταβιβάσεις ακινήτων φέρνει το νομοσχέδιο για μείωση της γραφειοκρατίας και πιο φιλικό κράτος, τις βασικές διατάξεις του οποίου παρουσίασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Το πακέτο των νέων μέτρων που ξεμπλοκάρουν χιλιάδες μεταβιβάσεις ακινήτων περιλαμβάνει κατάργηση του τοπογραφικού διαγράμματος σε εντός σχεδίου περιοχές, εξόφληση του φόρου κληρονομιάς από το τίμημα της μεταβίβασης κληρονομιαίου ακινήτου και «απελευθέρωση» κατασχεμένων ακινήτων.

Παράλληλα, ενισχύεται η διαλειτουργικότητα μεταξύ συμβολαιογράφων, ΑΑΔΕ, Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και Κτηματολογίου, με στόχο τον περιορισμό των πολλαπλών σταδίων, των επαναλαμβανόμενων ελέγχων και των χρονοβόρων διαδικασιών.

Μεταβίβαση Ακινήτων: Οι αλλαγές

Ειδικότερα το νέο πλαίσιο προβλέπει τις ακόλουθες αλλαγές:

Λειτουργία συμβολαιογράφων ως υπηρεσία one stop shop. Αναβαθμίζεται ο ρόλος του συμβολαιογράφου µε αντίστοιχη αύξηση της αμοιβής καθώς προβλέπεται:

Διαλειτουργικότητα με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος για την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου και ΑΑΔΕ για τις περιπτώσεις απαλλαγής φόρου. Δημιουργία ειδικού ακατάσχετου λογαριασμού, στον οποίο θα καταβάλλονται το τίμημα και όλα τα έξοδα.

Συνεπώς ο συμβολαιογράφος θα συλλέγει τα δικαιολογητικά µε διαλειτουργικότητα, θα υποβάλλει ταυτόχρονα µε το συμβόλαιο τις δηλώσεις για τον φόρο µμεταβίβασης, θα παρακρατεί και αποδίδει από το τίμημα τις οφειλές προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ και θα καταβάλλει τα δικαιώματα του Κτηματολογίου.