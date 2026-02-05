Metron: Θετικό το αποτύπωμα του 2025 - Οι στόχοι για τη νέα χρονιά

Για τη νέα χρονιά, σύμφωνα με τη διοίκηση, στόχος είναι η διατήρηση των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης και η σταθεροποίηση της εταιρείας σε επίπεδα διψήφιου ποσοστού αύξησης.

Σε ζεστή και γιορτινή ατμόσφαιρα, η Metron ΑΕ πραγματοποίησε την καθιερωμένη ετήσια εταιρική εκδήλωση και την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στις εγκαταστάσεις της. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε μια χρονιά κατά την οποία η εταιρεία ολοκλήρωσε την επίτευξη των βασικών της επιχειρηματικών στόχων και σημαντικών επενδύσεων, θέτοντας παράλληλα τις βάσεις για τη συνέχιση της δυναμικά αναπτυξιακής της πορείας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε συνοπτικός απολογισμός της περασμένης χρονιάς, η οποία έκλεισε με θετικό πρόσημο σε επίπεδο οικονομικών επιδόσεων, καταγράφοντας αύξηση κύκλου εργασιών κατά 13% και αύξηση παραγγελιών κατά 20%, καθώς και ενίσχυση της οργανωτικής δομής και της παραγωγικής δυναμικότητας. Οι επενδύσεις ύψους 8 εκατ. ευρώ συνέβαλαν στη βελτιστοποίηση των λειτουργιών της εταιρείας και στη θωράκιση της ανταγωνιστικότητάς της τόσο στην ελληνική όσο και στις διεθνείς αγορές, όπου η Metron δραστηριοποιείται σε 50 χώρες και 5 ηπείρους.

Για τη νέα χρονιά, σύμφωνα με τη διοίκηση, στόχος είναι η διατήρηση των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης και η σταθεροποίηση της εταιρείας σε επίπεδα διψήφιου ποσοστού αύξησης, μέσα από οργανική ανάπτυξη, ενίσχυση των εξαγωγών σε στόχους αγορές και την επέκταση του δικτύου συνεργατών.

Σε δήλωσή του, ο κ. Βασίλης Σάνδρος, co-CEO της Metron σημείωσε: «Η περασμένη χρονιά επιβεβαίωσε ότι η στρατηγική μας αποδίδει. Επενδύουμε με συνέπεια σε υποδομές, τεχνογνωσία και ανθρώπινο δυναμικό, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη μακροπρόθεσμη ενίσχυση της διεθνούς μας παρουσίας. Για τη νέα χρονιά, προτεραιότητά μας παραμένει η διατήρηση υψηλών ρυθμών ανάπτυξης με έμφαση στην ποιότητα, την αξιοπιστία και η περαιτέρω ανάπτυξή μας στην Αμερική».

Αναφερόμενη στις επενδυτικές προτεραιότητες της εταιρείας, η κα Άννα Σάνδρου, co-CEO της Metron, δήλωσε: «Την προηγούμενη χρονιά προχωρήσαμε σε ουσιαστικές επενδύσεις που ενίσχυσαν τη λειτουργική μας βάση. Επεκτείναμε, αυτοματοποιήσαμε το εργοστάσιό μας και ολοκληρώσαμε την αναβάθμιση του ERP συστήματος, ενισχύοντας την οργάνωση και την αποδοτικότητα της εταιρείας. Για το 2026, ξεκινάμε με έμφαση στους ανθρώπους μας, ενισχύοντας τις παροχές προς τους εργαζομένους που βρίσκονται δίπλα μας εδώ και χρόνια και στηρίζουν καθημερινά την πορεία μας. Παράλληλα, συνεχίζουμε το επενδυτικό μας πλάνο με νέα επένδυση που αφορά την περαιτέρω αυτοματοποίηση του εργοστασίου, με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητάς μας».

Η εκδήλωση είχε έντονο ανθρώπινο χαρακτήρα, με τη διοίκηση να απονέμει βραβεία σε εργαζομένους που ξεχώρισαν για τη συμβολή τους στην πορεία της εταιρείας, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο του ανθρώπινου δυναμικού στην αναπτυξιακή στρατηγική της Metron. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε σε εορταστικό κλίμα με μουσική, χορό και καραόκε, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική εταιρική κουλτούρα που χαρακτηρίζει τον οργανισμό.

Με έντονο το στοιχείο της κοινωνικής προσφοράς, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να στηρίξουν το Κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας Σερρών, αγοράζοντας λαχνούς και συμβάλλοντας ενεργά σε έναν σημαντικό κοινωνικό σκοπό.

Όπως επισημαίνει η σχετική ανακοίνωση, η Metron συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της ως μία από τις πλέον δυναμικά αναπτυσσόμενες ελληνικές βιομηχανίες ανελκυστήρων, με ξεκάθαρο στρατηγικό προσανατολισμό και σταθερό βλέμμα στο μέλλον.