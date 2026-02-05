Ειδήσεις | Ελλάδα

Έκρηξη στη Βιολάντα: Πραγματογνώμονες της ΔΑΕΕ στο σημείο - Νέες έρευνες για τα αίτια

Οι έρευνες είχαν διακοπεί για μία εβδομάδα περίπου, γιατί υπήρχε ο φόβος να σημειωθεί νέα έκρηξη.

Ξεκίνησαν σήμερα το πρωί οι έρευνες από πραγματογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα στα Τρίκαλα, προκειμένου να εξετάσουν τον χώρο της τραγωδίας για τα αίτια της έκρηξης, ενώ συνεχίζονται και οι καταθέσεις μαρτύρων.

Σε ένδειξη σεβασμού και πένθους για το τραγικό δυστύχημα, που κόστισε τη ζωή σε εργαζόμενους της επιχείρησης, ο Δήμος Πύλης στην Π.Ε. Τρικάλων, αποφάσισε την ακύρωση του συνόλου των αποκριάτικων εκδηλώσεων, τις οποίες είτε διοργάνωνε είτε συμμετείχε.

Η δημοτική αρχή εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια ανθρώπινων ζωών και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, καθώς και τη συμπαράστασή της στους τραυματίες και στους εργαζόμενους της επιχείρησης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

