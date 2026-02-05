Eurobank Equities: Στα 3,66 η τιμή στόχος για ΑΔΜΗΕ - Τι λέει για την ΑΜΚ

Σύσταση buy και τιμή-στόχο 3,66 ευρώ, που υποδηλώνει περιθώριο ανόδου 19%, δίνουν για τη μετοχή του ΑΔΜΗΕ οι αναλυτές της Eurobank Equities.

Η χρηματιστηριακή βλέπει ως πιθανότερο σενάριο μια διπλή αύξηση κεφαλαίου: αρχικά αύξηση περίπου €510 εκατ. με έκδοση δικαιωμάτων από την ΑΔΜΗΕ Holding και στη συνέχεια αύξηση κεφαλαίου €1 δισ. από τον ΑΔΜΗΕ, με τη holding να παραμένει εισηγμένη.

Αν και αυτή η προσέγγιση θεωρείται λιγότερο ελκυστική από πλευράς αποτίμησης, η Eurobank Equities εκτιμά ότι ακόμη και σε αυτό το σενάριο υπάρχει σημαντικό περιθώριο ανόδου για τους μετόχους που θα συμμετάσχουν, ακόμη και με συντηρητικές παραδοχές.

Πιο συγκεκριμένα, η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι για τους μετόχους που θα συμμετάσχουν πλήρως στην αύξηση, το περιθώριο ανόδου είναι ουσιαστικό (κοντά στο 30%), ακόμη και αν υποτεθεί ότι μετά την αύξηση η αποτίμηση θα παραμείνει με έκπτωση έναντι της Ρυθμιζόμενης Βάσης Περιουσιακών Στοιχείων (RAB).

Μεταξύ άλλων, η Eurobank Equities επισημαίνει ότι ο ΑΔΜΗΕ διαθέτει ένα από τα ισχυρότερα προφίλ αύξησης RAB στην Ευρώπη, υποστηριζόμενο από επενδυτικό χαρτοφυλάκιο άνω των €6 δισ. Αυτό τοποθετεί την εισηγμένη στον πυρήνα της διαρθρωτικής αναβάθμισης των ηλεκτρικών δικτύων, καθώς η Ευρώπη επιταχύνει την εξηλεκτρισμό, την ενσωμάτωση ΑΠΕ, τις διασυνδέσεις και την ανθεκτικότητα του συστήματος.

Η τιμή-στόχος των 3,66 ευρώ που δίνει η χρηματιστηριακή εξακολουθεί να ενσωματώνει ένα μικρό discount έναντι της RAB, το οποίο οι αναλυτές της Eurobank Equities θεωρούν δικαιολογημένο λόγω του αυξημένου επιπέδου μόχλευσης (πριν την αύξηση) και, κυρίως, λόγω της λιγότερο αποδοτικής δομής holding που επιβαρύνει τη ρευστότητα, την ένταξη σε δείκτες και την αποτίμηση σε σχέση με μια απλοποιημένη, ενιαία εισηγμένη.