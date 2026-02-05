Vodafone: Χαμηλότερη του αναμενόμενου ανάπτυξη στη Γερμανία

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Vodafone Margherita Della Valle έχει ήδη συμπληρώσει πάνω από δύο χρόνια σε ένα φιλόδοξο σχέδιο αναστροφής της εταιρείας.

Χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης από το αναμενόμενο κατέγραψε η Vodafone στη Γερμανία, η οποία παραδοσιακά αποτελεί την μεγαλύτερη αγορά της, διαψεύδοντας τις υψηλές της προσδοκίες έπειτα από την απόκτηση της 1&1 AG ως πελάτη.

Ειδικότερα, τα οργανικά έσοδα του βρετανικού τηλεπικοινωνιακού παρόχου στη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 0,7% το γ' τρίμηνο χρήσης στα 2,7 δισ. ευρώ, ενώ οι αναλυτές ανέμεναν βελτίωση κατά 1,02%.

Τα συνολικά προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και απομειώσεων μειώθηκαν στα 2,8 δισ. ευρώ για το τρίμηνο, όταν οι αναλυτές ανέμεναν 2,98 δισ. ευρώ, σύμφωνα με το Bloomberg. Τα έσοδα από υπηρεσίες αυξήθηκαν στα 8,5 δισ. ευρώ.

Την Πέμπτη, η μετοχή της έφτασε να υποχωρεί έως και 6,8% στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Vodafone Margherita Della Valle έχει ήδη συμπληρώσει πάνω από δύο χρόνια σε ένα φιλόδοξο σχέδιο αναστροφής της εταιρείας, δίνοντας έμφαση στην απλοποίηση των λειτουργιών και την πώληση περιουσιακών στοιχείων. Έχει εκχωρήσει επιχειρήσεις στην Ιταλία και την Ισπανία. Επιπλέον, στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, η Vodafone συγχωνεύθηκε επίσης με την Three της CK Hutchison Holdings Ltd.