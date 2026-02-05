Ιαπωνία: Επιζώντες της ατομικής βόμβας ανησυχούν για τον κίνδυνο πυρηνικού πολέμου

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε συνέχεια στην πρόταση του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν να παραταθεί για έναν χρόνο.

Ιάπωνες επιζώντες της ατομικής βόμβας του 1945 δήλωσαν σήμερα ότι ανησυχούν πως ο κόσμος οδεύει προς έναν πυρηνικό πόλεμο, καθώς έληξε η ισχύς της τελευταίας συνθήκης μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας για τον έλεγχο των πυρηνικών εξοπλισμών.

Η ισχύς της συνθήκης New Start έληξε σήμερα, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε συνέχεια στην πρόταση του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν να παραταθεί για έναν χρόνο.

Ο Τερούμι Τανάκα, συμπρόεδρος της οργάνωσης Nihon Hidankyo, στην οποία συμμετέχουν επιζώντες του αμερικανικού βομβαρδισμού τον Αύγουστο του 1945 στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι, εκτίμησε ότι ο κόσμος δεν έχει αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Η οργάνωση τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το 2024.

«Με δεδομένη την τρέχουσα κατάσταση έχω την αίσθηση ότι σε ένα όχι και τόσο μακρινό μέλλον θα έχουμε πραγματικά έναν πυρηνικό πόλεμο και ότι οδεύουμε προς την καταστροφή», δήλωσε ο Τανάκα στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε με άλλους Ιάπωνες ακτιβιστές κατά των πυρηνικών όπλων.

Σε ηλικία 93 ετών δήλωσε ότι ανησυχεί πως οι πολίτες των πυρηνικών δυνάμεων δεν σκέφτονται ιδιαίτερα την ύπαρξη αυτών των όπλων στις χώρες τους.

«Ίσως να τα θεωρούν μάλιστα απόδειξη ότι είναι μεγάλη δύναμη. Πρόκειται για τεράστιο λάθος», πρόσθεσε.

Από τις αμερικανικές ατομικές βόμβες σκοτώθηκαν τον Αύγουστο του 1945 περίπου 140.000 άνθρωποι στη Χιροσίμα και 74.000 στο Ναγκασάκι, όπου ζούσε ο Τανάκα.

Οι βομβαρδισμοί αυτοί, η μοναδική φορά που έχει χρησιμοποιηθεί πυρηνικό όπλο σε καιρό πολέμου, κατέφεραν το τελειωτικό πλήγμα στην Ιαπωνία, η οποία ανακοινώσε ότι παραδίδεται στις 15 Αυγούστου 1945, βάζοντας τέλος στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ακτιβιστές από όλο τον κόσμο έχουν προειδοποιήσει ότι το τέλος της ισχύος της New Start μπορεί να προκαλέσει μια νέα κούρσα εξοπλισμών, κυρίως μεταξύ των μεγαλύτερων πυρηνικών δυνάμεων, και να ωθήσει την Κίνα να ενισχύσει το οπλοστάσιό της.

Η Ουάσινγκτον επιμένει ότι οποιαδήποτε νέα συμφωνία για τα πυρηνικά όπλα θα πρέπει να περιλαμβάνει και την Κίνα.

Όμως ακτιβιστές κατά των πυρηνικών όπλων εκτιμούν ότι το Τόκιο δεν έχει λάβει καμία αποτελεσματική πρωτοβουλία για να ενθαρρύνει τον έλεγχο των εξοπλισμών στην ανατολική Ασία ή να εμπλέξει την Κίνα σε αυτές τις προσπάθειες.

«Πιστεύω ότι δεν έχει γίνει απολύτως καμία προσπάθεια να υπάρξει διάλογος με την Κίνα», δήλωσε ο Χίντεο Ασάνο μέλος της Ιαπωνικής Εκστρατείας για την Κατάργηση των Πυρηνικών Όπλων (Japan Campaign to Abolish Nuclear Weapons).

Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας επεσήμανε ότι θα συνεχίσει «να εργάζεται σε στενή συνεργασία με τις ΗΠΑ» για την κατάρτιση ενός πλαισίου ελέγχου των πυρηνικών όπλων.

«Η χώρα μας εκτιμά σταθερά ότι είναι σημαντικό να συνεχιστούν οι προσπάθειες ελέγχου των εξοπλισμών και αποπυρηνικοποίησης, με τη στενή συμμετοχή των εμπλεκόμενων χωρών, όπως οι ΗΠΑ, η Ρωσία και η Κίνα», δήλωσε ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας της κυβέρνησης Κέι Σάτο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ