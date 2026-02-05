Χατζηθεοδοσίου: Ρύθμιση 120 δόσεων χωρίς δημοσιονομικό κόστος μπορεί να αυξήσει τα δημόσια έσοδα

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου τονίζει ότι μια νέα ρύθμιση 120 δόσεων με ευρείες προϋποθέσεις ένταξης μπορεί να επιτρέψει την πρώτη ένταξη ή την επανένταξη οφειλετών στο σύστημα, μετατρέποντας «νεκρά» χρέη σε πραγματικά έσοδα για το κράτος.

Την ανάγκη θέσπισης μιας νέας, ρεαλιστικής και δίκαιης ρύθμισης οφειλών έως 120 δόσεων προς το Δημόσιο, η οποία δεν θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό αλλά αντίθετα μπορεί να ενισχύσει τα δημόσια έσοδα και την οικονομική δραστηριότητα, υπογραμμίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ), Γιάννης Χατζηθεοδοσίου.

Όπως επισημαίνει, χιλιάδες επαγγελματίες, μικρομεσαίοι επιχειρηματίες και αυτοαπασχολούμενοι παραμένουν σήμερα εκτός ρυθμίσεων, όχι από επιλογή, αλλά λόγω των αυστηρών και περιοριστικών προϋποθέσεων που συνόδευαν τα προηγούμενα σχήματα. Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι χρέη που παραμένουν ανείσπρακτα, επιχειρήσεις που ασφυκτιούν και απώλεια εσόδων για το Δημόσιο.

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου τονίζει ότι μια νέα ρύθμιση 120 δόσεων με ευρείες προϋποθέσεις ένταξης μπορεί να επιτρέψει την πρώτη ένταξη ή την επανένταξη οφειλετών στο σύστημα, μετατρέποντας «νεκρά» χρέη σε πραγματικά έσοδα για το κράτος. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στο ζήτημα των τόκων και των προσαυξήσεων, σημειώνοντας ότι σε πολλές περιπτώσεις υπερβαίνουν το αρχικό κεφάλαιο, καθιστώντας οποιαδήποτε προσπάθεια ρύθμισης μη βιώσιμη. Όπως αναφέρει, η διαγραφή ή δραστική μείωσή τους αποτελεί βασική προϋπόθεση για μια ουσιαστική λύση.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι η ρύθμιση θα πρέπει να είναι ενιαία και να περιλαμβάνει το σύνολο των οφειλών προς το Δημόσιο, τόσο προς την εφορία όσο και προς τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς -όπως σημειώνει- οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τις υποχρεώσεις τους συνολικά και όχι αποσπασματικά.

Τέλος, ο πρόεδρος του ΕΕΑ υπενθυμίζει ότι η πρόταση για τη ρύθμιση των 120 δόσεων έχει κατατεθεί εδώ και καιρό από το Επιμελητήριο, στο πλαίσιο των προτάσεών του για τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά. «Η κυβέρνηση έχει σήμερα την ευκαιρία να υιοθετήσει ένα μέτρο που δεν κοστίζει τίποτα δημοσιονομικά, αλλά μπορεί να αποδώσει πολλά για την πραγματική οικονομία», καταλήγει.

