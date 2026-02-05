Στις 11 Φεβρουαρίου η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στην Άγκυρα, τι επιδιώκει η Ελλάδα

Η Ελλάδα προσέρχεται με πίστη και αυτοπεποίθηση στον διάλογο, λαμβάνοντας υπόψη το Διεθνές Δίκαιο και χωρίς καμία διάθεση υποχώρησης, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Κλείδωσε» στις 11 Φεβρουαρίου η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ανακοίνωσε ότι το 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας - Τουρκίας θα διεξαχθεί στις 11 Φεβρουαρίου.

Όπως είπε ο κ. Μαρινάκης «Το έκτο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας (ΑΣΣ) Ελλάδας-Τουρκίας θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα στις 11 Φεβρουαρίου.

Το αναλυτικό πρόγραμμα και η ατζέντα θα ανακοινωθούν από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Η Ελλάδα προσέρχεται με πίστη και αυτοπεποίθηση στον διάλογο, πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη το Διεθνές Δίκαιο και χωρίς καμία απολύτως διάθεση υποχώρησης. Τονίζουμε, για μια ακόμη φορά, ότι με την Τουρκία έχουμε μια και μόνη διαφορά τον καθορισμό ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας και ότι ουδέποτε θα βάλουμε στο τραπέζι ζητήματα κυριαρχίας και κόκκινων γραμμών».

Κυβερνητικές πηγές: Η Ελλάδα προσβλέπει στη διατήρηση του κλίματος ηρεμίας στις διμερείς σχέσεις

Με επιδίωξη τη διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση των διαύλων επικοινωνίας, καθώς και τη διαμόρφωση μιας σταθερής και λειτουργικής σχέσης με την Τουρκία, σε ένα διεθνές περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από έντονη αβεβαιότητα και αστάθεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει, την επόμενη εβδομάδα, και συγκεκριμένα στις 11 Φεβρουαρίου, στην Άγκυρα. Εκεί θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Τουρκίας Τ. Ρ. Ερντογάν και θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας.

Όπως επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές, παρόλο που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σύγκλιση για την εκκίνηση της συζήτηση για τη διευθέτηση της μοναδικής διαφοράς μας που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας, δηλαδή της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, η Αθήνα προσβλέπει σε μια εποικοδομητική συζήτηση και στη διατήρηση του κλίματος ηρεμίας στις διμερείς σχέσεις.

Εξάλλου, οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν ότι το κλίμα αυτό έχει οδηγήσει σε σημαντικά κεκτημένα τα τελευταία δυόμιση χρόνια, όπως: τη μείωση της παραβατικότητας στον αέρα, την καλύτερη συνεργασία με την Τουρκία στο Μεταναστευτικό και τη συνολική μείωση των ροών, τη διευκόλυνση της χορήγησης βίζας σύντομης διάρκειας για τους Τούρκους πολίτες και τις οικογένειές τους σε 12 νησιά του Αιγαίου καθώς και την εμβάθυνση του διμερούς εμπορίου.

Η επικείμενη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Τουρκίας, η πρώτη μετά από ενάμισι χρόνο καθώς και η συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας είναι σημαντικές και αναμένεται να υπογραμμίσουν την αναγκαιότητα των ανοικτών διαύλων για την αποφυγή κρίσεων και την αποκλιμάκωση εντάσεων. Η τελευταία συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν είχε πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2024.

Αθήνα και Άγκυρα συγκλίνουν στην άποψη ότι τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις των δύο χωρών πρέπει να εξετάζονται στο πλαίσιο διμερούς διαλόγου, ενώ εκτιμούν πως η βελτίωση του κλίματος μεταξύ τους συμβάλλει στη διατήρηση της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Η θεματολογία του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, καθώς και η σύνθεση της αποστολής, θα καθοριστούν με γνώμονα τη θετική ατζέντα και τον πολιτικό διάλογο που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Η ανάρτηση της τουρκικής προεδρίας

Σύμφωνα με ανάρτηση της τουρκικής προεδρίας, ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προσκαλεί τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στις 11 Φεβρουαρίου 2026, στην 'Αγκυρα για τη συνεδρίαση της 6ης συνόδου του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Τουρκίας-Ελλάδας.

Ο διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, Μπουρχανετίν Ντουράν, σε ανάρτησή του στην ψηφιακή πλατφόρμα Χ, ανακοίνωσε επισήμως πως:

«Κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Δημοκρατίας μας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας στις 11 Φεβρουαρίου 2026, με αφορμή την 6η σύνοδο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Τουρκίας-Ελλάδας. Στη σύνοδο του Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην 'Αγκυρα υπό την προεδρία του Προέδρου μας και του πρωθυπουργού της Ελλάδας, με τη συμμετοχή των αρμόδιων υπουργών, θα εξεταστούν οι σχέσεις Τουρκίας-Ελλάδας σε όλες τις διαστάσεις τους και θα εξεταστούν οι δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, προβλέπεται η ανταλλαγή απόψεων για τις διμερείς σχέσεις, καθώς και για τις περιφερειακές και παγκόσμιες εξελίξεις. Επιπλέον στο πλαίσιο της επίσκεψης, βρίσκεται στην ατζέντα και η υπογραφή διάφορων εγγράφων με στόχο την ενίσχυση των διμερών σχέσεων».

