Δεσμεύονται οι λογαριασμοί του Γ. Παναγόπουλου της ΓΣΕΕ

Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής δεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί εκείνου, έξι ακόμη προσώπων και έξι εταιρειών.

Σε δέσμευση των λογαριασμών του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου, προχώρησε η Εισαγγελία Αθηνών, μετά την έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Όπως μεταδίδει το ertnews, το πόρισμα του Χαράλαμπου Βουρλιώτη είναι έτοιμο και έχει ήδη αποσταλεί στην Εισαγγελία Αθηνών, ενώ παράλληλα έχουν δεσμευθεί οι λογαριασμοί του εν λόγω προσώπου και ακόμη έξι φερόμενων ως συνεργών του και έξι εταιρειών. Επίσης έχουν δεσμευθεί δύο ακίνητα.

Ο συνδικαλιστής ελέγχεται για δύο κακουργήματα, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και υπεξαίρεση μεγάλων ποσών από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, καθώς φέρεται ότι με την ιδιότητα του προέδρου τριών κέντρων και ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης, υπεξαιρούσε τεράστια χρηματικά ποσά, που προορίζονταν για προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Σύμφωνα με την έρευνα της ανεξάρτητης αρχής, ο εν λόγω συνδικαλιστής, προχωρούσε σε απευθείας αναθέσεις ή αναθέσεις μέσω διαγωνισμών των δημόσιων έργων σε συγκεκριμένες εταιρείες, καθώς και σε άλλες ενδιάμεσες εταιρείες στις οποίες διοχέτευε κεφάλαια και οι οποίες αυτές εταιρείες εναλλάσσονταν μεταξύ τους ως ανάδοχοι των έργων.

Οι χρηματοδοτήσεις υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 73 εκατομμυρίων ελήφθησαν τη χρονική περίοδο από το 2020 έως και το 2025.