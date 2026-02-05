«Winter is coming» λέει ο Μεντβέντεφ μετά την λήξη της συμφωνίας για τα πυρηνικά

«Αυτό ήταν. Για πρώτη φορά από το 1972, η Ρωσία (πρώην Σοβιετική Ένωση) και οι ΗΠΑ δεν έχουν συμφωνία περιορισμού των στρατηγικών πυρηνικών όπλων» έγραψε.

Με την χαρακτηριστική φράση της σειράς Game of Thrones «Winter is Coming» σχολίασε ο πρώην πρόεδρος και νυν αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ την λήξη της αμερικανορωσικής συνθήκης New Start για τα πυρηνικά σε δημοσίευσή του στο κοινωνικό μέσο X.

«Αυτό ήταν. Για πρώτη φορά από το 1972, η Ρωσία (πρώην Σοβιετική Ένωση) και οι ΗΠΑ δεν έχουν συμφωνία περιορισμού των στρατηγικών πυρηνικών όπλων» έγραψε.

That's it. For the first time since 1972, Russia (the former USSR) and the US have no treaty limiting strategic nuclear forces. SALT 1, SALT 2, START I, START II, SORT, New START – all in the past. pic.twitter.com/D3TBZM9ffC — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) February 4, 2026

Το πλέγμα των συμφωνιών για τον έλεγχο των εξοπλισμών ξεκίνησε να εγκαθίσταται εδώ και δεκαετίες, αμέσως μετά την Κρίση των Πυραύλων στην Κούβα το 1962, οπότε και θεωρείται ότι ο κόσμος έφθασε στο κοντινότερο σημείο μίας εκ προθέσεως πυρηνικής αναμέτρησης, και είχε ως στόχο να μειώσει τον κίνδυνο ενός καταστροφικού πυρηνικού πολέμου.

Η συμφωνία New Start, που υπεγράφη το 2010, περιόριζε το οπλοστάσιο κάθε πλευράς στους 800 εκτοξευτήρες και στρατηγικά βομβαρδιστικά και σε 1.550 πυρηνικές κεφαλές έτοιμες να χρησιμοποιηθούν («ανεπτυγμένες»), προβλέποντας ανταλλαγές δεδομένων και μηχανισμούς επαλήθευσης.

Πλέον, ο κίνδυνος αυξάνεται για μία νέα κούρσα πυρηνικών εξοπλισμών, στην οποία αναμένεται πως η Κίνα θα έχει επίσης κομβικό ρόλο.