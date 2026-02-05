UBS: Όλο και περισσότερα κεφάλαια από ΗΠΑ αναζητούν ευκαιρίες στην Ευρώπη - Ευνοημένες οι τράπεζες

Οι επενδυτές των ΗΠΑ αναζητούν ευκαιρίες, ολοένα και περισσότερο, σε μη αμερικανικές μετοχές, σε βαθμό που έχει να παρατηρηθεί από πριν το 2008, σχολιάζει σε ανάλυσή της η UBS. Στοιχείο που, σύμφωνα με τον οίκο, μπορεί να δώσει ώθηση στις αποτιμήσεις στην ΕΕ, ενώ η αποδυνάμωση του δολαρίου ενισχύει αυτή την τάση.

Όπως λένε οι αναλυτές της UBS, η αβεβαιότητα στις ΗΠΑ σε επίπεδο πολιτικής αυξάνει το ασφάλιστρο κινδύνου στο αμερικανικό νόμισμα. Το δολάριο αποδυναμώθηκε στη διάρκεια του 2025 και στις αρχές του 2026, όμως οι αγορές αντιστάθμισης συναλλαγματικού κινδύνου δεν είναι αρκετά μεγάλες για να καλύψουν την κλίμακα της ζήτησης για hedging.

Σε συνδυασμό με την ισχυρότερη απόδοση των μη αμερικανικών μετοχών τον τελευταίο χρόνο, οι επενδυτές αρχίζουν πλέον σταδιακά να ανακατανέμουν κεφάλαια μακριά από τις «συνωστισμένες» αγορές μετοχών των ΗΠΑ.

Τα στοιχεία από τις ροές των ETF δείχνουν μια σημαντική μεταστροφή. Οι ροές σε παγκόσμια/διεθνή ETF μετοχών πλέον ανταγωνίζονται τις ροές σε ETF που επενδύουν αποκλειστικά στις ΗΠΑ για πρώτη φορά εδώ και χρόνια.

Το ακόλουθο διάγραμμα δείχνει ότι οι εισροές στα ETF που επενδύουν μόνο στις ΗΠΑ έχουν υποχωρήσει ξανά προς τον μέσο όρο τον Ιανουάριο, ενώ οι ροές σε «παγκόσμια» ETF (που εξακολουθούν να περιλαμβάνουν και τις ΗΠΑ) και σε ETF του «υπόλοιπου κόσμου» επιταχύνθηκαν. Η υπεραπόδοση των ξένων αγορών ενισχύει αυτήν την τάση.

Στην ανάλυσή της η UBS εξηγεί πως, πριν από τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, οι Αμερικανοί επενδυτές είχαν μεγάλο διεθνές αποτύπωμα και μετέφεραν συστηματικά κεφάλαια σε αγορές μετοχών εκτός συνόρων, καθώς η παγκόσμια ανάπτυξη επιταχυνόταν και η λειτουργική μόχλευση στον υπόλοιπο κόσμο μεγέθυνε τις αποδόσεις. Αυτές οι ροές δημιούργησαν μεγάλους κύκλους για το δολάριο: αποδυνάμωση, όσο οι επενδυτές αναζητούσαν ευκαιρίες στο εξωτερικό και στη συνέχεια ενίσχυση, λόγω επαναπατρισμού κεφαλαίων σε φάσεις επιβράδυνσης της ανάπτυξης. Το μοτίβο αυτό ενδέχεται να επανεμφανίζεται. Μετά από σχεδόν 20 χρόνια ισχύος του δολαρίου και χαμηλής μεταβλητότητας, οι εκροές από Αμερικανούς επενδυτές υποδηλώνουν μια «ουσιαστική καθοδική ασυμμετρία» για το δολάριο.

Επιπτώσεις για την Ευρώπη

Οι περιφερειακές εισροές ενισχύουν το ανοδικό ρίσκο για τις ευρωπαϊκές αποτιμήσεις. Ωστόσο, το ισχυρότερο ευρώ αποτελεί αρνητικό παράγοντα για πολύ μεγάλο μέρος της αγοράς. Σύμφωνα με τη UBS, κάθε ανατίμηση του ευρώ κατά 10% επηρεάζει αρνητικά τα ευρωπαϊκά EPS κατά 2%-4%.

Κλάδοι μεγάλου μεγέθους, με υψηλή ρευστότητα και εγχώριο προσανατολισμό, όπως οι τράπεζες, αναμένεται να ωφεληθούν περισσότερο. Αντίθετα, οι εξαγωγικοί κλάδοι παραγωγής αγαθών παραμένουν εκτεθειμένοι στις συναλλαγματικές πιέσεις, οι οποίες επιβάρυναν την απόδοσή τους ήδη από πέρυσι.