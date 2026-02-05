Επιχειρήσεις | Τράπεζες

Έξοδο στις αγορές από την ΕΤΕ μέσω AT1, στόχος η άντληση 500 εκατ. ευρώ

Έξοδο στις αγορές από την ΕΤΕ μέσω AT1, στόχος η άντληση 500 εκατ. ευρώ
Έξοδο στις αγορές πραγματοποιεί η ΕΤΕ, μέσω της έκδοσης AT1, για την άντληση έως 500 εκατ. ευρώ.

Έξοδο στις αγορές πραγματοποιεί η ΕΤΕ, μέσω της έκδοσης AT1, για την άντληση έως 500 εκατ. ευρώ. Η τράπεζα να σημειωθεί δεν είχε προχωρήσει στην έκδοση αντίστοιχου τίτλου, κάτι που φανερώνει στρατηγικές κινήσεις που θα αποτυπωθούν το επόμενο διάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχικές σκέψεις τιμολόγησης σταθμίζονται στην περιοχή του 6,375%. Το ομόλογο perpetual, με μη ανάκλησης στα 5,5 χρόνια.

Την έκδοση έχουν αναλάβει να τρέξουν οι Barclays, BNP Paribas, BofA Securities Europe, Goldman Sachs Bank Europe, Morgan Stanley και Nomura, ενώ αναμένεται να αξιολογηθεί με Ba3 από την Moody’s.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα αξιοποιηθούν από την ΕΤΕ για γενικούς εταιρικούς και χρηματοδοτικούς σκοπούς του Ομίλου και για την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης και των δεικτών της κεφαλαιακής της επάρκειας.

Εθνική Τράπεζα
