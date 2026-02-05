Βουλή: Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση

Αντεγκλήσεις σχετικά με τη διάταξη για τις ΜΚΟ και την τραγωδία στη Χίο.

Στην τελική φάση εισέρχεται στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για τη «νόμιμη μετανάστευση».

«Casus belli» για την αντιπολίτευση αποτελεί το επιχείρημα που προτάσσει η κυβέρνηση, αναφορικά με δύο άρθρα του νομοσχεδίου που καθιστούν αυστηρότερο το πλαίσιο για την εγγραφή ΜΚΟ στο Μητρώο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και την εισαγωγή της επιβαρυντικής περίστασης για το αδίκημα της διακίνησης, αν σε αυτή εμπλέκονται μέλη ΜΚΟ που είναι αντισυμβαλλόμενες με το υπουργείο και αμείβονται για τις υπηρεσίες που παρέχουν διότι αξιοποιούν την είσοδο τους στις δομές για να δευκολυνθεί τυχόν παράνομη δράση τους. Και χθες και σήμερα, κυβέρνηση και συμπολίτευση αναφέρουν πως η άρνηση υπερψήφισης των διατάξεων αυτών από την αντιπολίτευση, ισοδυναμεί με στήριξη της εγκληματικής δράσης των διακινητών.

Σφοδρή είναι η αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, στα αριστερά της ΝΔ, που δηλώνουν ότι είναι άλλο η παράνομη διακίνηση, η οποία είναι καταδικαστέα, είναι έγκλημα και πρέπει να τιμωρείται και μάλιστα αυστηρά, και άλλο η στοχοποίηση και εν τέλει η ποινικοποίηση της ανθρωπιστικής δράσης, αφήνοντας μάλιστα αιχμές ότι σε πολλές περιπτώσεις, η πολιτεία δεν έχει το τεκμήριο της αμεροληψίας απέναντι στις ΜΚΟ.

Στη συζήτηση που εξελίσσεται για δεύτερη ημέρα στην ολομέλεια της Βουλής, στην κορυφή της αντιπαράθεσης βρίσκονται οι συνθήκες και τα αίτια του πολύνεκρου δυστυχήματος, με νεκρούς και τραυματίες στη Χίο, αν τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα ασφαλούς πλεύσης, αν έγινε προσπάθεια απώθησης, ποιες εντολές είχε λάβει το Λιμενικό και γιατί δεν λειτούργησε η κάμερα στο σκάφος του Λιμενικού. Η κυβέρνηση έχει δώσει συγχαρητήρια το Λιμενικό Σώμα για τη διάσωση των μεταναστών αλλά η αντιπολίτευση επιμένει ότι είναι πολλά τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν και καλεί, για δεύτερη ημέρα, τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια να προσέλθει στη Βουλή, προκειμένου να ενημερώσει την εθνική αντιπροσωπεία, αν επιχειρήθηκε push back από το Λιμενικό Σώμα.

Αδράνεια και έλλειψη αποφασιστικότητας καταλογίζει στην κυβέρνηση η αντιπολίτευση στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, και επικρίνει την πολιτική της ως ετεροβαρή υπέρ των παράνομων μεταναστών σε βάρος των Ελλήνων πολιτών, τους οποίος πρώτους αυτούς και το συμφέρον τους οφείλει να υπηρετεί.

Με τη συνέχιση της συζήτησης η βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ Ελένη Βατσινά εξέφρασε τη θλίψη της για το πολύνεκρο συμβάν στη Χίο. «Τέτοιες ώρες είναι προτιμότερη η σιωπή καθώς συνάνθρωποί μας, άνδρες, γυναίκες και κυοφορούμενα, πλέοντας στο άγνωστο βρήκαν τραγικό θάνατο στην ελληνική θάλασσα», είπε η βουλευτής και πρόσθεσε ότι τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος θωρακίζουν τα θαλάσσια σύνορα, κάθε μέρα και κάθε νύχτα με κίνδυνο ζωής. Επισήμανε όμως ότι η κυβέρνηση πρέπει να φύγει από τα ευχολόγια και να προχωρήσει σε έμπρακτη ενίσχυση του Λιμενικού που είναι υποστελεχωμένο. Η βουλευτής είπε ότι θα είχε ενδιαφέρον ο υπουργός Ναυτιλίας να ενημερώσει πόσοι άνθρωποι υπηρετούσαν ως πλήρωμα σκάφους εκείνη τη νύχτα, με τι ωράριο και «πώς κατόρθωσαν να φέρουν εις πέρας το συμβάν αυτό». Η κ. Βατσινά με αφορμή την τροπολογία για τη δημιουργία δύο νέων δομών στην Κρήτη αναφέρθηκε στα προβλήματα και τις πιέσεις που υφίσταται η περιοχής της από το μεταναστευτικό.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης επισήμανε ότι η τροπολογία προβλέπει ότι για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών δίνεται η δυνατότητα να γίνουν δομές με υπουργική απόφαση αντί του Προεδρικού Διατάγματος που απαιτεί χρόνο. Επίσης προβλέπει ότι θα δίνονται αντισταθμιστικά όχι μόνο στους δήμους, που υφίστανται πιέσεις, αλλά και στις περιφέρειες όπου ανήκουν. Ο κ. Πλεύρης είπε ότι η κυβέρνηση όχι μόνο δεν αιφνιδίασε Ηράκλειο και Χανιά αλλά είχε ζητήσει από την Τοπική Αυτοδιοίκηση να υποδείξει και τους χώρους για τη δημιουργία των δύο προσωρινών δομών. Στις δομές αυτές θα γίνεται η καταγραφή, όσοι είναι να μην πάρουν άσυλο θα πηγαίνουν σε ΠΡΟΚΕΚΑ στην ενδοχώρα, όσοι είναι να πάρουν άσυλο θα μεταφέρονται σε άλλες δομές για να ακολουθηθεί η διαδικασία, είπε ο κ. Πλεύρης και κάλεσε τη βουλευτή να απαντήσει: «Εσείς τι θέλετε; Να μείνουν οι άνθρωποι αυτοί στο λιμάνι; Θέλετε να τους έχουμε στο ψυγείο; Αυτή η λογική ότι στην Κρήτη δεν θα μείνει καμία μέρα κανένας, δεν υπάρχει. Το 40% των ροών, αυτή τη στιγμή, είναι από την Κρήτη. Είναι απολύτως φυσιολογικό να υπάρχει το ελάχιστο βάρος, με δύο προσωρινές δομές να γίνεται η καταγραφή, να μπορεί και το Λιμενικό να διαχειριστεί την κατάσταση. Αυτό γίνεται στην Κρήτη, σε απόλυτη συμφωνία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Ο βουλευτής της ΝΔ Γιάννης Οικονόμου είπε ότι η Ελλάδα, ως χώρα πρώτης γραμμής, ήρθε το προηγούμενο διάστημα αντιμέτωπη με πολλαπλές προκλήσεις στο μεταναστευτικό. «Η κυβέρνησή μας, από την πρώτη στιγμή, για να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις ακολουθεί μια αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική. Βασικοί πυλώνες της πολιτικής αυτής είναι η ουσιαστική και αποτελεσματική φύλαξη των χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων, η υποδειγματική συνεργασία με τη FRONTEX και άλλες ευρωπαϊκές αρχές και οργανισμούς, η αρτιότερη σε όλη την Ευρώπη διαδικασία καταγραφής, οι συνεχείς προσπάθειες επιτάχυνσης των διαδικασιών απονομής ασύλου, η διαμόρφωση αυστηρού πλαισίου που λειτουργεί αποτρεπτικά σε όσους εισέρχονται παράνομα στη χώρα», είπε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.

Η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Σία Αναγνωστοπούλου τόνισε ότι όφειλε να έχει προσέλθει στη Βουλή ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής να δώσει απαντήσεις γιατί είναι η πολιτική ηγεσία του Λιμενικού. «Δεν εμφανίζεται στη Βουλή ο κ. Κικίλιας, ούτε καν χθες ούτε και σήμερα. Τι είναι αυτό το πράγμα; Μπορεί να πηγαίνει ο Κικίλιας στα μπουζουξίδικα με την πρέσβη των ΗΠΑ και δεν μπορεί να έρθει στη Βουλή; Θέλω να ρωτήσω γιατί δεν λειτούργησε για άλλη μια φορά η κάμερα; Ελέγχεται το Λιμενικό και έχει καταδικαστεί η χώρα για δράσεις του Λιμενικού; Διώκονται 17 στελέχη του Λιμενικού;», είπε η βουλευτής της Νέας Αριστεράς και χαρακτήρισε «χυδαίο» το δίλημμα που προβάλλει η κυβέρνηση για την υπερψήφιση των δύο άρθρων για τις ΜΚΟ.

«Η κυβέρνηση εκπροσωπείται από τον υπουργό που εισάγει το νομοσχέδιο και δίνει απαντήσεις», απάντησε ο Θάνος Πλεύρης και πρόσθεσε: «Εγώ πιστεύω το ελληνικό Λιμενικό. Πριν από δύο μήνες έγινε ένα δυστύχημα πάλι στη Γαύδο, εμπλεκόμενο ήταν σκάφος της FRONTEX, που έφτασε πρώτο. Πέθαναν τρεις άνθρωποι. Η FRONTEX είπε τι έγινε, είπε ότι υπήρξε ένας πανικός και πέσανε στο νερό. Δεν έγινε καμία κουβέντα. Αυτό που είπε η FRONTEX θεωρήσαμε όλοι ότι είναι το αυτονόητο. Τώρα που το λέει το Λιμενικό, πρέπει να το βάλουμε στο στόχαστρο. Και μεγάλο ενδιαφέρον είναι η καταγγελία που έχει κάνει ο υπουργός Υγείας. Ενώ διεξάγεται η έρευνα, πήγανε δύο μέλη ΜΚΟ να μιλήσουν σε αυτούς που ακόμα ελέγχεται ο ρόλος τους. Χωρίς καμία άδεια, υπάρχει και καταγγελία ότι πήγαν να τους κατευθύνουν σε διάφορα. Σας ρωτώ, δεν πρέπει να ελέγχουμε τις ΜΚΟ; Προφανώς θα τις ελέγχουμε. Αν αποδειχθεί ότι οποιοσδήποτε από αυτούς τους ανθρώπους είναι διακινητής και τους δίνει οδηγίες για διακίνηση, γιατί να μην τιμωρείται βαρύτερα; Γιατί σας ενοχλεί ότι φέρνουμε διάταξη που λέει ότι τα λέφτα που παίρνουν για τις υπηρεσίες που παρέχουν, θα τα παίρνουν ύστερα από διαγωνισμό; Η κοινωνία των πολιτών είναι επαγγελματίες. Δεν θα παίρνουν υπηρεσίες με απευθείας ανάθεση. Επειδή έχουν τη δυνατότητα να είναι μέσα στις δομές δε, προφανώς θα έχουν και αυστηρότερο ποινικό πλαίσιο. Το ελληνικό Λιμενικό το στηρίζουμε, το να έρχεται η κυβέρνηση εδώ και να λέει η κυβέρνηση τη θέση του ελληνικού Λιμενικού, δεν είναι παρέμβαση στην έρευνα. Η έρευνα θα γίνει. Ανθρωποκτονία είναι και εξετάζεται αλλά ως κυβέρνηση ερχόμαστε και λέμε εδώ τη θέση του Λιμενικού». Ο υπουργός είπε ότι οι κάμερες στα σκάφη του Λιμενικού είναι θερμικές και εντοπίζουν μακρινούς στόχους, είναι επιχειρησιακές κάμερες και δεν είναι κάμερες καταγραφής. «Επιχειρησιακά δεν χρειαζόταν να χρησιμοποιηθεί μια κάμερα αφού υπήρχε προβολέας και έβλεπε μπροστά του το σκάφος», είπε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου και πρόσθεσε πως όταν ο διακινητής κατάλαβε ότι θα τον έπιαναν, πήγε να φύγει και «αντί να πουν ότι αυτός είναι ο δολοφόνος, στοχοποιείται το ελληνικό Λιμενικό».

«Το είπε το Λιμενικό και το πιστεύετε εσείς, αυτό είναι θεσμικός κατήφορος. Έρευνα πρέπει να γίνει. Και στα Τέμπη, βγήκατε ευθύς εξαρχής και είπατε ανθρώπινο λάθος. Δεν είναι δυνατόν θεσμικά το κράτος να έρχεται και να λέει πιστεύω αυτόν ή εκείνον. Επικαλείστε τον κ. Γεωργιάδη για την ανάρτησή του. Ο κ. Γεωργιάδης δεν ήταν αυτός που βγήκε για το εργοστάσιο ΒΙΟΛΑΝΤΑ και πανηγύριζε για τον εργοδότη πόσο καλός είναι, αμέσως μετά το τραγικό έγκλημα, γιατί έγκλημα είναι όπως αποδεικνύεται;», σχολίασε η Σία Αναγνωστοπούλου.

Την παρουσία του Βασίλη Κικίλια, ως πολιτικού προϊσταμένου του Λιμενικού, για να παράσχει τις δέουσες εξηγήσεις, ζήτησαν και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης και του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Και οι δύο επίσης χαρακτήρισαν εκβιαστικό το δίλημμα και προσβλητικό, αναφορικά με την ψήφιση των διατάξεων για τις ΜΚΟ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ