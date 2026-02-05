Νέο ΔΕΗ Mini Park στον Σταθμό Λαρίσης

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στη φύτευση, με επιλογή ειδών που ενισχύουν τη βιοποικιλότητα και την ανθεκτικότητα του πάρκου.

Το ΔΕΗ Mini Park στον Σταθμό Λαρίσης, στη συμβολή των οδών Ακακίου 4 και Ηπείρου, παρέδωσε στον Δήμο Αθηναίων η ΔΕΗ, στο πλαίσιο του στόχου της για ενίσχυση της αστικής βιωσιμότητας. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το νέο ΔΕΗ Mini Park, με συνολική έκταση 424 τ.μ., αποτελεί έναν σύγχρονο χώρο αναψυχής, που προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία για επισκέπτες κάθε ηλικίας και στοχεύει στη μείωση της θερμοκρασίας τοπικά, τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Η διαμόρφωση του ΔΕΗ Mini Park στον Σταθμό Λαρίσης, περιλαμβάνει νέο αστικό εξοπλισμό, σύγχρονο σύστημα άρδευσης και αναβαθμισμένες υποδομές που ενισχύουν τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια των επισκεπτών. Συγκεκριμένα, η ΔΕΗ έχει φροντίσει για την τοποθέτηση έξι ξύλινων καθιστικών και ενός ηλιακού καθιστικού με θύρα USB, φωτιστικών, σημείων παροχής νερού, καθώς και ειδικών υποδομών όπως φωλιές πουλιών και ποτίστρες ζώων, χώρο ανταλλαγής βιβλίων και χώρο δραστηριοτήτων για παιδιά με ένα σκάμμα άμμου και μία τρίλιζα, δημιουργώντας ένα φιλόξενο και ευχάριστο περιβάλλον για μικρούς και μεγάλους.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στη φύτευση, με επιλογή ειδών που ενισχύουν τη βιοποικιλότητα και την ανθεκτικότητα του πάρκου. Στον χώρο έχουν φυτευτεί 4 δέντρα (δύο ψευδοπιπεριές & δύο προύνοι), καθώς και πληθώρα θάμνων και καλλωπιστικών φυτών, μεταξύ των οποίων γκάουρα, γκαζάνια έρπουσα, μυρτιά, βερβένα μποναριένσις, τριανταφυλλιά iceberg, πενισέτουμ, φτέρη, λιριόπη, πλέκτρανθος, γκάουρα λευκό, σάλβια jamensis cherry pie, καθώς και αναρριχώμενα είδη όπως βουκαμβίλια.

Οι νέες φυτεύσεις δημιουργούν χώρο πρασίνου που συμβάλλει στη μείωση της θερμοκρασίας και την αισθητική αναβάθμιση της περιοχής, ενώ το σύστημα άρδευσης εξασφαλίζει την ισορροπημένη συντήρησή τους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Ενίσχυση του αστικού πρασίνου σε όλη τη χώρα

Το ΔΕΗ Mini Park στον Σταθμό Λαρίσης προστίθεται στη λίστα των δεκαέξι πάρκων που έχουν ήδη ολοκληρωθεί σε Δήμους της Αττικής, σε Μαρούσι, Πέραμα, Γέρακα, Άλιμο, Χαλάνδρι, Πειραιά, Αγία Παρασκευή, Κορυδαλλό, Πετρούπολη και Κηφισιά. Η ΔΕΗ έχει αναλάβει τη μελέτη, κατασκευή και συντήρηση συνολικά 25 ΔΕΗ Mini Parks, σε όλη την επικράτεια σε σημεία που επιλέγονται σε συνεργασία με τους κατά τόπους Δήμους. Με μέσο όρο επιφάνειας τα 300 τ.μ., τα νέα αυτά σημεία αστικού πρασίνου σχεδιάζονται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής και εντάσσονται αρμονικά στον ιστό της πόλης.

Βασικό στοιχείο των ΔΕΗ Mini Parks αποτελεί και η φύτευση, με ποικιλία δέντρων, θάμνων, καλλωπιστικών και αναρριχώμενων φυτών που δημιουργούν μία μικρή όαση πρασίνου, ενισχύουν τη βιοποικιλότητα και συμβάλλουν στη μείωση της θερμοκρασίας. Παράλληλα, τα ΔΕΗ Mini Parks διαθέτουν σύγχρονο σύστημα άρδευσης, το οποίο εξασφαλίζει τη σωστή συντήρηση και την αντοχή των φυτεύσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ οι χωματουργικές εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί, εξασφαλίζουν σταθερότητα, λειτουργικότητα, αλλά και αισθητική αρμονία.

Πράσινες πρωτοβουλίες για καλύτερη ποιότητα ζωής των κατοίκων

Με επίκεντρο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών, η ΔΕΗ υλοποιεί πρωτοβουλίες που αναβαθμίζουν τον δημόσιο χώρο και συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων τους. Τα ΔΕΗ Mini Parks εντάσσονται σε αυτή τη λογική, καθώς προσφέρουν πρακτικές λύσεις που συνδυάζουν την περιβαλλοντική αναβάθμιση με την καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών.