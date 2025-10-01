Επιχειρήσεις | Ελλάδα

ΟΤΕ: Καθαρά έσοδα 40 εκατ. ευρώ από την πώληση της Telekom Romania - Θα διανεμηθούν στους μετόχους

Τα καθαρά έσοδα, μετά τις προσαρμογές κατά την ολοκλήρωση, όπως το καθαρό χρέος, το κεφάλαιο κίνησης και άλλα κόστη & έξοδα/προβλέψεις, ανήλθαν σε περίπου 40 εκατ. ευρώ, τα οποία θα διανεμηθούν στους μετόχους.

Την πώληση της Telekom Romania Mobile Communications (TKRM) ολοκλήρωσε ο ΟΤΕ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, με την ολοκλήρωση της πώλησης, η Vodafone Romania αποκτά ολόκληρο το ποσοστό του ΟΤΕ στην TKRM (το 100% μείον 7 μετοχές που κατέχει η S.N. Radiocomunicații), και η Digi Romania τον κλάδο καρτοκινητής, ορισμένα δικαιώματα επί του φάσματος, καθώς και μέρος του χαρτοφυλακίου των σταθμών βάσης κινητής της TKRM.

Το συνολικό τίμημα για την πώληση της TKRM ανήλθε σε 70 εκατ. ευρώ.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, ο ΟΤΕ θα ανακοινώσει τις λεπτομέρειες της έκτακτης αμοιβής στους μετόχους του στα οικονομικά αποτελέσματα Γ΄ τριμήνου (13 Νοεμβρίου 2025), υπό την αίρεση λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τα αρμόδια εταιρικά όργανα

