Ανακατεύουν την «τράπουλα» των μερισμάτων οι τράπεζες

Έτοιμες να αναδιαμορφώσουν το «μείγμα» επιβράβευσης των μετόχων οι τέσσερις συστημικές τράπεζες. «Χάνουν τη λάμψη» τους τα buybacks, ειδικά για Eurobank - Εθνική. Προς υψηλότερο cash από φέτος.

Σε ανακατανομή του μείγματος επιβράβευσης των μετόχων αναμένεται να προχωρήσουν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες από τα κέρδη χρήσης 2025, λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς.

Το πλαίσιο που ανακοίνωσαν οι ελληνικές τράπεζες γύρω από τις διανομές ενδιάμεσων μερισμάτων από τα δρομολογούμενα κέρδη χρήσης 2025 δίνουν ένα πρώτο τόνο. Eurobank, Εθνική και Alpha ανακοίνωσαν ενδιάμεσες διανομές σε μετρητά, ενώ η Πειραιώς θα διαθέσει πρόσθετο ποσό ως 100 εκατ. ευρώ για πρόγραμμα επαναγοράς ίδιων (αγορά και ακύρωση αυτών).

Η τελευταία μαζί με την Alpha Bank αποτέλεσαν τα δύο άκρα, ως προς μείγμα επιβράβευσης από τα κέρδη χρήσης 2024. Η Πειραιώς αφιέρωσε το σύνολο του 35% των κερδών που διένειμε, ύψους 373 εκατ. ευρώ, σε μετρητά (επιστροφή κεφαλαίου), κατόπιν επιθυμίας βασικών μετόχων της τράπεζας μετά τη συμβολική διανομή από τα κέρδη χρήσης 2023. Αντίθετα, η Alpha κινητοποίησε σημαντικές δυνάμεις στην επαναγορά ίδιων, η οποία κατέλαβε το 75% σε payout 43% (2024). Eurobank και Εθνική, διανέμοντας το 50% των κερδών χρήσης 2024, έστρεψαν το 43% και 30% αυτών, αντίστοιχα, σε buyback.

Μετρητά vs buybacks

Για το 2025, παρότι οι τέσσερις τράπεζες έχουν δώσει γραμμές καθοδήγησης σε επίπεδο payouts, δεν έχουν «ανοίξει ακόμη τα χαρτιά τους» για το μείγμα επιβράβευσης. Ωστόσο, καθώς οι αποτιμήσεις έχουν «ψηλώσει» σημαντικά έναντι της περσινής χρονιάς, ξεπερνώντας το book value, ενδέχεται μέρος των τραπεζών να αυξήσει την ποσόστωση διανομής μετρητών.

Το κίνητρο της επαναγοράς ιδίων φθίνει όσο η μετοχή ξεπερνά σημαντικά το book value ή αυτό που θεωρείται από την τράπεζα ως fair value, αλλά από την άλλη, δεν παύει να αποτελεί μια αποτελεσματική μέθοδο ενίσχυσης των EPS, λειτουργώντας αντισταθμιστικά στη βάση της υποχώρησης που έχει υπάρξει στα καθαρά έσοδα από τόκους, λόγω μείωσης επιτοκίων. Ωστόσο, το σήμα ολοκλήρωσης του κύκλου αποκλιμάκωσης των επιτοκίων που έστειλε η Φρανκφούρτη αποτελεί ιδανική συνθήκη για την κερδοφορία των εγχώριων συστημικών τραπεζών για το 2026 - 2027, όταν θα αρχίζουν να αποδίδουν καρπούς και οι εξαγορές που υλοποιούνται.

Για τις Eurobank - Εθνική, οι οποίες διαπραγματεύονται με P/TBV (τιμή προς ενσώματη λογιστική αξία) στο 1,28x περίπου, τo buyback χάνει μέρος της αποτελεσματικότητάς του και δεν αυξάνει με την ίδια ένταση τα κέρδη ανά μετοχή. Από την άλλη, Πειραιώς και Alpha «παίζουν» στο 1,09x και 1,03x, αντίστοιχα.

Eurobank και Alpha Bank καθοδηγούν για payout υψηλότερο του 50% από τα κέρδη χρήσης 2025, προχωρώντας σε ενδιάμεσες διανομές ύψους 170 και 111 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Παρότι οι αναλυτές δεν έχουν προβεί σε αναθεώρηση των μοντέλων τους, αναμένοντας το στίγμα των διοικήσεων, ενισχύεται το σενάριο, η Eurobank να κατεβάσει προς το 30% το buyback, αυξάνοντας στο 70% τη διανομή μετρητών. Αντίστοιχα, η Alpha Bank πιθανολογείται ότι θα κινηθεί σε ένα μείγμα 60% - 40% (buyback–μέρισμα), με όριο την ισοκατανομή, ενώ η Εθνική αναμένεται να διατηρήσει το 30% - 70% (buyback - μέρισμα) με ποσοστό διανομής 60% επί των κερδών χρήσης 2025.

Η Πειραιώς έχει αποκαλύψει τους δύο αγνώστους της εξίσωσης. Μέσω της ενδιάμεσης επιβράβευσης ύψους 100 εκατ. ευρώ υπό τη μορφή επαναγοράς και ακύρωσης (συμβολικό buyback ύψους 25 εκατ. ευρώ από κέρδη χρήσης 2024 δεν έχει εκκινήσει - μέρος των μετοχών θα δοθεί σε στελέχη και εργαζόμενους βάσει των εγκεκριμένων προγραμμάτων επιβράβευσης - συνεπώς δεν αφορά τους μετόχους) και στόχο για 500 εκατ. ευρώ διανομή φέτος, διαμορφώνει ένα «μείγμα» 20% - 80%, υπέρ των μετρητών. Φυσικά, αυτό υπόκειται στο σενάριο επίτευξης κερδοφορίας 1 δισ. ευρώ φέτος - αν δεν κινηθεί υψηλότερα - με payout στο 50%. Με αυτόν τον τρόπο, η τράπεζα θα τονώσει τα EPS (κέρδη ανά μετοχή) κατά περίπου 1% - 1,5% ετησίως (EPS CAGR - μέση ετήσια αύξηση) το 2025 - 2027.