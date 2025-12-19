Επιχειρήσεις | Διεθνή

Γαλλία: Η Shein θα πρέπει να εφαρμόσει μέτρα επαλήθευσης της ηλικίας των πελατών της, σύμφωνα με δικαστήριο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Γαλλία: Η Shein θα πρέπει να εφαρμόσει μέτρα επαλήθευσης της ηλικίας των πελατών της, σύμφωνα με δικαστήριο
Shein / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα της γαλλικής κυβέρνησης να ανασταλεί η λειτουργία της πλατφόρμας για τρεις μήνες, υποστηρίζοντας ότι θα ήταν «δυσανάλογο» μέτρο.

Δικαστήριο του Παρισιού διέταξε την πλατφόρμα Shein να εφαρμόσει μέτρα επαλήθευσης της ηλικίας των πελατών της για κάθε «προϊόν για ενήλικες» που πωλείται στη Γαλλία και της επέβαλε πρόστιμο 10.000 ευρώ για κάθε παράβαση, μετά τον σάλο που προκλήθηκε με τις ερωτικές κούκλες με παιδικά χαρακτηριστικά που πωλούνταν από το διαδικτυακό κατάστημα.

Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα της γαλλικής κυβέρνησης να ανασταλεί η λειτουργία της πλατφόρμας για τρεις μήνες, υποστηρίζοντας ότι θα ήταν «δυσανάλογο» μέτρο. Η απόφαση αυτή χαλαρώνει κάπως την πίεση που αντιμετωπίζει η Shein στη Γαλλία.

«Χαιρετίζουμε την απόφαση αυτήν. Παραμένουμε δεσμευμένοι να βελτιώνουμε συνεχώς τις διαδικασίες ελέγχου, σε στενή συνεργασία με τις γαλλικές αρχές, με στόχο να επιβάλουμε κάποια από τα αυστηρότερα πρότυπα στη βιομηχανία και εντείνουμε αυτές τις προσπάθειες» ανέφερε ένας εκπρόσωπος της Shein μετά την ανακοίνωση της απόφασης. «Προτεραιότητά μας παραμένει να προστατεύσουμε τους Γάλλους καταναλωτές και να διασφαλίσουμε ότι θα τηρούμε τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς», πρόσθεσε.

Η Shein βρίσκεται στο επίκεντρο ενός σκανδάλου αφού στο διαδικτυακό κατάστημά της διαπιστώθηκε ότι πωλούνταν απαγορευμένα όπλα και ερωτικές κούκλες που έμοιαζαν με παιδιά. Η γαλλική κυβέρνηση προσπάθησε ανεπιτυχώς να αναστείλει της λειτουργία της στις 5 Νοεμβρίου, λιγότερο από δύο ώρες αφού άνοιξε το πρώτο φυσικού κατάστημά της εντός του πολυκαταστήματος BHV στο Παρίσι.

Η Shein ανέστειλε τη λειτουργία της διαδικτυακής αγοράς –όπου τρίτα μέρη παρουσιάζουν τα προϊόντα τους– αλλά ο δικός της ιστότοπος με ενδύματα παρέμεινε προσβάσιμος. Η εταιρεία σταμάτησε επίσης να πουλάει ερωτικά βοηθήματα παγκοσμίως.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

ΕΥΔΑΠ: Προτείνει σταθερά οικιακά τιμολόγια, αύξηση στα πάγια και τέλος αποχέτευσης από το 2026

Οι πιο «χρυσές» ομάδες του 2025

Hydra Rock: «Μαζεύει» εγκρίσεις το mega σύνθετο τουριστικό project των 474,6 εκατ. του Γ. Βαρδινογιάννη

tags:
Shein
Γαλλία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider