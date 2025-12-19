Τα παιδιά είναι το μέλλον: Ασφάλεια, Design, Λειτουργικότητα - Το τρίπτυχο επιτυχίας της CYBEX

Με την προστασία των παιδιών να αποτελεί μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες των γονιών κατά την ανατροφή τους, το όραμα του Μάρτιν Πος, ιδρυτή της CYBEX, να δημιουργήσει ένα περιβάλλον ασφάλειας μέσα από μία σειρά βρεφικών και παιδικών προϊόντων που αγγίζουν όλο το φάσμα της καθημερινότητας, δίνει άνετες και μοντέρνες λύσεις στις ανάγκες των σύγχρονων οικογενειών από το 2005.

Με την ασφάλεια των παιδιών να αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για κάθε γονιό, το όραμα του Μάρτιν Πος, ιδρυτή της CYBEX, ήρθε να επαναπροσδιορίσει την έννοια της προστασίας και της άνεσης στην καθημερινότητα των οικογενειών. Από το 2005, η εταιρεία εξελίσσει μια ολοκληρωμένη γκάμα βρεφικών και παιδικών προϊόντων που συνδυάζουν τεχνολογική καινοτομία, εργονομικό σχεδιασμό και σύγχρονη αισθητική -προσφέροντας πρακτικές, ασφαλείς και κομψές λύσεις για τη νέα γενιά γονιών. «Συμβαδίζουμε με τις επιθυμίες των γονέων, οι οποίοι δεν αναζητούν πλέον απλώς κάτι πρακτικό για τα παιδιά τους, αλλά και κάτι ασφαλές και κομψό», τονίζει ο Μάρτιν Πος σε παλαιότερη συνέντευξή του Forbes.

Ένα όραμα... βραβευμένο

Σύμφωνα με έρευνα που διενήργησε στη Γερμανία το YouGov για λογαριασμό της CYBEX, το 73% των παιδιών μπαίνει στο αυτοκίνητο κοιτώντας μπροστά, αν και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος σε αυτή την περίπτωση. Το νούμερο για τα παιδιά που κάθονται έτσι στο αυτοκίνητο σε ηλικία κάτω του ενός έτους αγγίζει το 25% και προκαλεί επίσης σοβαρές ανησυχίες. Όλο αυτό αυξάνει τον κίνδυνο τραυματισμού του παιδιού πάνω από το 50% σε περίπτωση ατυχήματος.

Σε αυτό ακριβώς έρχεται να απαντήσει η CYBEX, η οποία συγκαταλέγεται διαχρονικά ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως στον τομέα της παιδικής ασφάλειας.

Μέσα από συνεχή έρευνα, αυστηρά τεστ και καινοτόμες λύσεις που υπερβαίνουν τα διεθνή πρότυπα, η γερμανική εταιρεία επενδύει όχι μόνο στην ανάπτυξη ασφαλών προϊόντων, αλλά και στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των γονέων, με στόχο τη μείωση των κινδύνων και την ουσιαστική προστασία των παιδιών στην καθημερινότητα.

Ενδεικτικά, το κάθισμα αυτοκινήτου με φορά προς τα εμπρός Anoris T i-Size βραβεύτηκε ως το ασφαλέστερο παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου που έχει περάσει ποτέ από δοκιμές στην κατηγορία του, σύμφωνα με τους γερμανικούς οργανισμούς Stiftung Warentest και ADAC το 2022. Επίσης, το βρεφικό καρότσι Cybex e-Gazelle S αναδείχθηκε μεταξύ των Καλύτερων Εφευρέσεων του 2024, σύμφωνα με το περιοδικό Time.





Αρχή Καινοτομίας D.S.F.

Όλα τα προϊόντα της CYBEX βασίζονται στην Αρχή Καινοτομίας D.S.F., που συνδυάζει ξεχωριστό Σχεδιασμό (Design), κορυφαία Ασφάλεια (Safety) και έξυπνη Λειτουργικότητα (Functionality), αξίες που βελτιώνουν την καθημερινή ζωή των σύγχρονων οικογενειών. Ο σχεδιασμός των προϊόντων ενώνει υψηλές επιδόσεις με σύγχρονη αισθητική, δημιουργώντας premium lifestyle λύσεις χωρίς κανέναν συμβιβασμό στη λειτουργικότητα.

Η ασφάλεια υπερβαίνει τα καθιερωμένα πρότυπα, προσφέροντας μέγιστη προστασία σε κάθε παιδί, με έμφαση τόσο στα ενεργά και παθητικά συστήματα όσο και στην ποιότητα των υλικών, την άνεση και τη μακροχρόνια αντοχή. Παράλληλα, η λειτουργικότητα αποτελεί βασικό πυλώνα, με προϊόντα σχεδιασμένα για εύκολη, διαισθητική χρήση και έξυπνες πρακτικές λύσεις που απλοποιούν την καθημερινότητα των γονιών.

Anoris T2 i-Size: Το μέλλον της παιδικής ασφάλειας έχει αερόσακο

Το CYBEX Anoris T2 i-Size είναι το μοναδικό παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου με φορά προς τα εμπρός που διαθέτει ενσωματωμένο αερόσακο πλήρους σώματος, προσφέροντας έως και 50% υψηλότερο επίπεδο προστασίας σε σύγκριση με συμβατικά καθίσματα της ίδιας κατηγορίας.

Ο αερόσακος, ενσωματωμένος στην ασπίδα πρόσκρουσης, ενεργοποιείται σε χιλιοστά του δευτερολέπτου σε περίπτωση σύγκρουσης, σχηματίζοντας προστατευτικό «κέλυφος» γύρω από το παιδί και μειώνοντας δραστικά τις δυνάμεις που ασκούνται στο κεφάλι, τον αυχένα και τον κορμό. Το κάθισμα πληροί το αυστηρό ευρωπαϊκό πρότυπο i-Size (UN R129) και είναι σχεδιασμένο για παιδιά από 15 μηνών έως περίπου 7 ετών, συνδυάζοντας προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας με εργονομία και άνεση για καθημερινή χρήση.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της CYBEX.