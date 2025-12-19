Ο Πολωνός ΥΠΕΞ «απονέμει» το Βραβείο Λένιν στον Όρμπαν

Σε μια ειρωνική κίνηση, ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών απένειμε σήμερα το Βραβείο Λένιν στον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος αντιτίθεται στη χρησιμοποίηση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση της πολεμικής προσπάθειας της Ουκρανίας.

«Συγχαρητήρια», έγραψε ο Ράντοσλαβ Σικόρσκι, απαντώντας σε ανάρτηση του Όρμπαν, με τον Πολωνό ΥΠΕΞ να συνοδεύει την ανάρτησή του με μια φωτογραφία του Βραβείου Λένιν, που φέρει την εικόνα του ηγέτη της Οκτωβριανής Επανάστασης.

Η ύψιστη σοβιετική τιμητική διάκριση για πολίτες, που θεσπίστηκε το 1930, απονέμεται για εξαιρετικά προσόντα και υπηρεσίες προς τη Σοβιετική Ένωση.

Ο επικεφαλής της πολωνικής διπλωματίας απαντούσε σε ανάρτηση του Ούγγρου πρωθυπουργού, στενού συμμάχου του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, στην οποία ο Όρμπαν καυχιόταν ότι «κατάφερε να αποτρέψει τον άμεσο κίνδυνο πολέμου».

«Σταματήσαμε την Ευρώπη να κηρύξει πόλεμο στη Ρωσία χρησιμοποιώντας ρωσικά περιουσιακά στοιχεία», έγραψε ο Όρμπαν μετά από τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο απάντησε στον Πολωνό ομόλογό του, και πάλι στο X. «Είστε υπέρ ενός πολέμου μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας. Δεν θα συμφωνήσουμε ποτέ», τόνισε.

Οι Ευρωπαίοι αποφάσισαν σήμερα να στηρίξουν οικονομικά την Ουκρανία για τα επόμενα τουλάχιστον δύο χρόνια με τη χορήγηση ενός δανείου ύψους 90 δισεκ. ευρώ, χωρίς ωστόσο να χρησιμοποιήσουν τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, καθώς δεν υπήρξε συμφωνία για το θέμα.

Η συμφωνία επιτεύχθηκε από 27 κράτη μέλη, αλλά η επιχείρηση θα πραγματοποιηθεί μόνο με 24, καθώς η Ουγγαρία, η Σλοβακία και η Τσεχία «αποφάσισαν να μην συμμετάσχουν σε αυτό», δήλωσε χαρούμενος ο Όρμπαν. Το δάνειο θα ήταν «βάρος» για «τα παιδιά και τα εγγόνια μας», είπε.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, ο οποίος τάσσεται υπέρ της χρησιμοποίησης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, απέρριψε το επιχείρημα αυτό του Όρμπαν: «Αυτό το δάνειο προέρχεται από το ευέλικτο αποθεματικό του προϋπολογισμού που υιοθετήθηκε πριν από χρόνια και χρηματοδοτήθηκε από όλα τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ουγγαρίας, της Τσεχίας και της Σλοβακίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ