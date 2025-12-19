Μάχη για να σωθεί το πρόσημο της εβδομάδας στη Wall Street

Αυτή την εβδομάδα, ο S&P 500 και ο Dow Jones, καταγράφουν απώλειες 0,8% και 1% αντίστοιχα ενώ ο Nasdaq εμφανίζεται αποδυναμωμένος κατά 0,9%.

Μάχη για το πρόσημο της εβδομάδας δίνει την Παρασκευή η Wall Street με τον Nasdaq να σημειώνει άνοδο, χάρη στην Oracle, καθώς το AI Trade φαίνεται να ανακτά τα πατήματά του μετά την πρόσφατη αστάθεια. Αυτή την εβδομάδα, ο S&P 500 και ο Dow Jones, καταγράφουν απώλειες 0,8% και 1% αντίστοιχα ενώ ο Nasdaq εμφανίζεται αποδυναμωμένος κατά 0,9%.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Dow Jones κερδίζει 0,53% στις 48.203 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύεται 0,54% στις 6.811 μονάδες και ο Nasdaq προσθέτει 0,67% στις 23.149 μονάδες. Στο ταμπλό, η μετοχή της Oracle καταγράφει άλμα 5,8% μετά τη συμφωνία της TikTok να πουλήσει τις δραστηριότητές της στις ΗΠΑ σε μια νέα κοινοπραξία που περιλαμβάνει τον γίγαντα λογισμικού και επενδυτή ιδιωτικών κεφαλαίων Silver Lake.

Η άνοδος σηματοδοτεί μια ανατροπή για τη μετοχή, η οποία αποτέλεσε κεντρικό σημείο ανησυχίας στις τάξεις των επενδυτών. Στα κέρδη επιστρέφουν και άλλες μετοχές που συνδέονται με το εμπόριο τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένων ονομάτων όπως η Broadcom και η Advanced Micro Devices (AMD) με ράλι 2% και 3,1% αντίστοιχα. Από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα, ο τίτλος της Oracle έχει υποχωρήσει περισσότερο από 5%.

Κέρδη 2,3% και για Nvidia, αφού το Reuters ανέφερε ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει την προοπτική να πουλήσει τα προηγμένα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της στην Κίνα. Επιπλέον, οι μετοχές της Micron Technology διευρύνει τα κέρδη της, σημειώνοντας άνοδο άνω του 5,7%. Η μετοχή σημείωσε άνοδο 10% την Πέμπτη, με την εταιρεία να δίνει ισχυρές προβλέψεις για τα έσοδα στο τρέχον τρίμηνο, λέγοντας ότι «η ζήτηση είναι σημαντικά υψηλότερη από την προσφορά στο άμεσο μέλλον».

Τα οικονομικά μεγέθη καθησύχασαν τους επενδυτές, αφού οι πρόσφατες συνεδριάσεις κατακλύστηκαν από ανησυχία με την τεχνολογία να επιδιώκει να κλείσει το έτος με εμφατικό τρόπο. Βεβαίως, οι μετοχές ημιαγωγών παραμένουν περίπου 8% κάτω από τα υψηλά τους. Εν τω μεταξύ, ο τίτλος της Nike κατρακυλά 9%, καθώς ο γίγαντας των αθλητικών ενδυμάτων είδε τα έσοδα στην αγορά της Κίνας να μειώνονται κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου του οικονομικού έτους.

Η εταιρεία αισθάνεται επίσης τον πόνο των αυξήσεων των δασμών, με αισθητό πλήγμα στα μικτά περιθώριά της λόγω των εισφορών. «Η σημασία και ο χρόνος των αποδόσεων των επενδύσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη παραμένουν αβέβαιες», τόνισε η Μαγκνταλένα Οκάμπο, στρατηγική αναλύτρια αγοράς στην Principal Asset Management σύμφωνα με το CNBC.

«Ωστόσο, η νομισματική χαλάρωση, η δημοσιονομική πολιτική και η μείωση της αβεβαιότητας για το εμπόριο, σε συνδυασμό με τις δαπάνες για την Τεχνητή Νοημοσύνη ως νέα μηχανή ανάπτυξης, υποδεικνύουν ένα πιο ευνοϊκό μακροοικονομικό σκηνικό το 2026» πρόσθεσε, καταλήγοντας: «Το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι ένα ράλι μετοχών που θα επεκταθεί από μια χούφτα κυρίαρχων ηγετών της ΑΟ σε μια ευρύτερη ομάδα, ιδίως σε εκείνους με απτά κέρδη από την υιοθέτησή της».