Χατζηθεοδοσίου: Η συνεχής εκπαίδευση, μονόδρομος για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων

Στο πρόβλημα της έλλειψης εργαζομένων αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, στον χαιρετισμό του κατά την πρόσφατη ΓΣ του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Απεντομώσεων και Μυοκτονιών Ελλάδας.

Στο πρόβλημα της έλλειψης εργαζομένων αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, στον χαιρετισμό του κατά την πρόσφατη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Απεντομώσεων και Μυοκτονιών Ελλάδας (ΣΕΑΜΕ), τονίζοντας ότι η συνεχής εκπαίδευση είναι ο μόνος τρόπος επιβίωσης των επιχειρήσεων.

Αναφερόμενος ειδικότερα στα θέματα των επιχειρήσεων απεντομώσεων και μυοκτονιών γνωστοποίησε ότι διενεργείται κλαδική μελέτη για τις επιχειρήσεις του κλάδου προκειμένου να χαρτογραφηθούν τα προβλήματα και οι μελλοντικές προκλήσεις, με χρηματοδότηση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση στην ηλεκτρονική σελίδα του Επιμελητηρίου, είχε προηγηθεί φόρουμ με θέμα «Βιοασφάλεια και Ολοκληρωμένη Διαχείριση Επιβλαβών Οργανισμών».

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου υπογράμμισε ότι η βιοασφάλεια και η ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών αγγίζουν όλο το φάσμα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Τόνισε πως η δημόσια υγεία αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας, υπενθυμίζοντας την παρέμβαση του Επιμελητηρίου σε συνεργασία με το σωματείο κατά την περίοδο της πανδημίας, όταν η Πολιτεία αδυνατούσε να εγγυηθεί πλήρως την υγιεινή και την ασφάλεια.

Παράλληλα, εξήρε τη συνεργασία τόσο με τον ΣΕΑΜΕ και τον πρόεδρό του Γεώργιο Λάμπρου όσο και με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο χαρακτήρισε ως τον καλύτερο σύμμαχο του κλάδου λόγω της εξειδίκευσής του. Παρών στην εκδήλωση ήταν και ο πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπύρος Κίντζιος.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην επερχόμενη «επανάσταση» της τεχνητής νοημοσύνης και της ψηφιοποίησης, την οποία ο πρόεδρος του ΕΕΑ παρομοίασε με την ανακάλυψη του ηλεκτρικού ρεύματος λόγω του μεγέθους των αλλαγών που θα επιφέρει.

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου διαβεβαίωσε για τη συνεχή στήριξη του Επιμελητηρίου ώστε οι επιχειρήσεις του κλάδου να περάσουν στο επόμενο στάδιο ανάπτυξης, τονίζοντας ότι η συνεχής εκπαίδευση είναι ο μόνος τρόπος επιβίωσης.

Αναφέρθηκε στο πρόβλημα της έλλειψης εργαζομένων, η οποία στην Ελλάδα ξεπερνά τις 200.000 ενώ, όπως σημείωσε, λόγω της ψηφιοποίησης αναμένεται να χρειαστούν επιπλέον 300.000 εξειδικευμένοι εργαζόμενοι στο άμεσο μέλλον.

Κλείνοντας, ο πρόεδρος υπογράμμισε τον κρίσιμο ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας. «Η ύπαρξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι η ύπαρξη της χώρας μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.