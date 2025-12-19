Κικίλιας: Ανάπτυξη, ασφάλεια και νέες θέσεις εργασίας μέσα από επενδύσεις στη ναυτιλία

Για «επενδύσεις στην ελληνική ναυτιλία με στόχο την ανάπτυξη, την ασφάλεια και το άνοιγμα νέων θέσεων εργασίας» έκανε λόγο ο υπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής.

Για «επενδύσεις στην ελληνική ναυτιλία με στόχο την ανάπτυξη, την ασφάλεια και το άνοιγμα νέων θέσεων εργασίας» έκανε λόγο ο υπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, σε εκδήλωση για τη σύμβαση κατασκευής δύο ρυμουλκών πλοίων στα ναυπηγεία της ONEX Shipyards & Technologies Group. Τη σύμβαση υπέγραψαν ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ONEX, Πάνος Ξενοκώστας, και ο διευθυντής της Megatugs Salvage & Towage, Παύλος Μ. Ξηραδάκης, παρουσία της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Η συμφωνία για την κατασκευή δύο ρυμουλκών πλοίων αποτελεί το πρώτο πρόγραμμα ναυπήγησης πλοίων αυτού του τύπου για εμπορικούς σκοπούς στην Ελλάδα μετά από πολλά χρόνια. Το συγκεκριμένο εγχείρημα εντάσσεται στον ευρύτερο στόχο τής ενίσχυσης της ναυπηγικής δραστηριότητας σε ελληνικό έδαφος και, κατ' επέκταση, της ενδυνάμωσης της ελληνικής ναυτιλίας. Παράλληλα, αναδεικνύει τον κρίσιμο ρόλο των ελληνικών λιμένων ως βασικών πυλών εμπορίου και ασφάλειας, καθώς τα ρυμουλκά πλοία διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της ναυσιπλοΐας και στην προστασία των πλοίων και των λιμενικών εγκαταστάσεων.

Όπως δήλωσε ο κ. Κικίλιας:

«Στην ελληνική κυβέρνηση και στο Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και ικανοποιημένοι που βρισκόμαστε σήμερα εδώ, καθώς τα ζητήματα ασφάλειας -τόσο στα λιμάνια όσο και στη θάλασσα- είναι εξαιρετικά σημαντικά για εμάς. Με τη συμφωνία αυτή, που υπογράφεται μεταξύ της ONEX, του Πάνου Ξενοκώστα και του κ. Ξηραδάκη, παρουσία της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, κυρίας Γκιλφόιλ, στα ναυπηγεία της Ελευσίνας και με την ισχυρή υποστήριξη των εργαζομένων, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά, δίνεται η δυνατότητα, στο πλαίσιο της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, να προχωρήσουν και άλλες επενδύσεις σε πλοία -όπως πλοία γερανοί- που είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την ασφάλεια. Παράλληλα, αποτυπώνεται η πορεία που χαράσσει η ελληνική ναυτιλία, με επενδύσεις και το άνοιγμα νέων θέσεων εργασίας. Πρόκειται για έναν κλάδο που θέλουμε να υποστηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις».