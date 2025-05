Buybacks άνω των 750 εκατ. κινητοποιούν άμεσα οι τράπεζες

Συνολικά περίπου 750,71 εκατ. ευρώ θα διαθέσουν οι τέσσερις συστημικές, η Κύπρου και η Optima για προγράμματα επαναγοράς ιδίων. Ποιες τράπεζες θα τρέξουν τα υψηλότερα buyback και γιατί.

Ένα ικανοποιητικό τμήμα της συνολικής επιβράβευσης των μετόχων των ελληνικών τραπεζών και της Κύπρου θα λάβει τη μορφή buyback από τα κέρδη χρήσης 2024. Συνολικά περίπου 750,71 εκατ. ευρώ θα διατεθούν αποκλειστικά για την επαναγορά ιδίων, ήτοι για αγορά και ακύρωση, αλλά και για μετοχές που θα αποκτηθούν και θα διανεμηθούν σε προσωπικό ή - και σε μέλη των διοικήσεων.

Παρότι προκύπτουν διαφορετικά επίπεδα έντασης ανάλωσης κεφαλαίων από τα κέρδη της προηγούμενης χρήσης στα προγράμματα επαναγοράς ιδίων, τόσο οι τέσσερις συστημικές, όσο το δίδυμο Κύπρου - Optima κινητοποιούν «δυνάμεις» για την υψηλότερη αποτίμηση των μετοχών τους. Το τελευταίο αποτελεί βασική συνιστώσα στη διαφοροποίηση της ποσόστωσης που καταλαμβάνουν τα buybacks στα payouts. Εφόσον, οι μετοχές των τραπεζών παραμένουν χαμηλότερα από το book value έχει νόημα η ενεργοποίηση ενός υψηλού buyback, με το κίνητρο αυτού να μειώνεται όσο ξεπερνά σημαντικά το book value ή αυτό που θεωρείται από την τράπεζα ως fair value. Επιπλέον, η επαναγορά ιδίων λειτουργεί αντισταθμιστικά στην εξασθένιση των EPS (κέρδη ανά μετοχή), λόγω υποχώρησης των καθαρών εσόδων από τόκους.

Οι τέσσερις συστημικές και η Κύπρου δείχνουν να διαπραγματεύονται σε ελκυστικά επίπεδα, με την Eurobank, την Εθνική και την Κύπρου να κινούνται πέριξ του 1,03 - 1,05x σε όρους P/TBV, την Πειραιώς στο 0,83x και την Alpha στο 0,7x. Σημαντικά υψηλότερα κινείται η Optima με ορίζοντα το split 3/1 (τρεις νέες για μία παλαιά). Η τελευταία διαπραγματεύεται με P/TBV για φέτος στο 1,6x (με βάση τους υπολογισμούς της Eurobank Equities για ενσώματη λογιστική αξία ανά μετοχή στα 9,90 ευρώ για το 2025) και υπό αυτή τη βάση, η διοίκηση της τράπεζας πρόκρινε τη διανομή μερίσματος (αυξημένο κατά 30% έναντι αυτού που διανεμήθηκε απο τα κέρδη χρήσης 2023) προωθώντας και ένα συμβολικό buyback.

Σε άμεση ενεργοποίηση προγράμματος επαναγοράς ιδίων ύψους 287,94 εκατ. ευρώ προχωρά η Eurobank, έχοντας λάβει την εποπτική έγκριση. Οι μέτοχοι ενέκριναν στην Γενική Συνέλευση της Eurobank Holdings, το buyback, το οποίο δεν θα υπερβαίνει τους 12 μήνες και θα διενεργηθεί σε ένα εύρος τιμών μεταξύ 0,22 - 10 ευρώ ανά μετοχή. Το buyback καταλαμβάνει το 43% της συνολικής επιβράβευσης ύψους 674 εκατ. ευρώ.

Η Alpha Bank αναμένεται να «κάψει» 210,77 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων που προωθεί για έγκριση στην ΓΣ που θα διεξαχθεί στις 21 Μαΐου . Αυτό δεν θα υπερβαίνει τους 15 μήνες, αρχής γενομένης από την ημέρα λήψης της απόφασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την έγκριση του προγράμματος. Το εύρος τιμών που προτείνεται για την απόκτηση μετοχών στο πλαίσιο του buyback είναι μεταξύ 0,29 - 7 ευρώ ανά μετοχή και συνολικά δύναται να αποκτηθούν έως 170 εκατ. ίδιες μετοχές που αντιστοιχούν στο 7,2% του μετοχικού κεφαλαίου. Η Alpha επέλεξε να στρέψει μεγαλύτερες δυνάμεις στο buyback (στο 75% της συνολικής επιβράβευσης) έναντι της χρηματικής διανομής, λόγω και της αρκετά χαμηλότερης αποτίμησης έναντι ομοτίμων, εγχώριων και ευρωπαϊκών.

Έως το ποσό των 194 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων 20 εκατ ευρώ αφορούν δωρεάν διάθεση σε στελέχη ή και στο προσωπικό της τράπεζας) θα φτάσει το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων που προωθεί η Εθνική Τράπεζα, φτάνοντας να καλύψει μέχρι το 10% του συνόλου των υφιστάμενων μετοχών, δηλαδή μέχρι 91.471.515 μετοχές. Στη συνολική επιβράβευση ύψους 599 εκατ. ευρώ, το buyback καταλαμβάνει το 32,38% αυτής, με τη χρηματική διανομή (μέρισμα) να ανέρχεται σε 405 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 24 μηνών, με αφετηρία την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, στις 30 Μαΐου, ενώ το εύρος τιμών που έχει προταθεί είναι μεταξύ 1 - 20 ευρώ.

Στην ενεργοποίηση ενός μικρού - με συμβολικό χαρακτήρα - προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών προχωρά η Πειραιώς. To buyback αφορά την απόκτηση 8.333.333 μετοχών της τράπεζας, σε εύρος τιμών από 3 - 8 ευρώ για διάστημα 24 μηνών. Το συνολικό κόστος για την αγορά ιδίων δεν θα υπερβεί τα 25 εκατ. ευρώ και οι μετοχές που θα αποκτηθούν, είτε θα ακυρωθούν, είτε θα διανεμηθούν δωρεάν σε στελέχη και στο προσωπικό του ομίλου στη βάση του προγράμματος επιβράβευσης. Η Πειραιώς θα επιστρέφει 373 εκατ. ευρώ προς τους μετόχους της έχοντας προκρίνει την εξ ολοκλήρου χρηματική επιβράβευση μέσω επιστροφής κεφαλαίου, καθώς φαίνεται πως αποτελούσε επιθυμία πολλών μετόχων της τράπεζας. Ένας ακόμη λόγος που οδήγησε προς τη λήψης της συγκεκριμένης απόφασης είναι πως για πρώτη φορά, μετά από 15 χρόνια, η τράπεζα θα προβεί σε μια διανομή ενός σημαντικού ποσού, καθώς πέρυσι, το μέρισμα διαμορφώθηκε στα 80 εκατ. ευρώ, ή 0,063 ευρώ ανά μετοχή.

Περίπου το 12,43% της συνολικής επιβράβευσης, ύψους 241,411 εκατ. ευρώ, έστρεψε σε buyback η Κύπρου από τα κέρδη του 2024. Η κυπριακή τράπεζα έχει καθορίσει τη διανομή ποσού ύψους 211,411 εκατ. ευρώ σε μέρισμα, ενώ από τον Φεβρουάριο τη φετινής χρονιάς «τρέχει» πρόγραμμα επαναγοράς ίδιων, που μπορεί να φτάσει μέχρι τα 30 εκατ. ευρώ. Μέχρι τις 30 Απριλίου, η τράπεζα είχε «κάψει» περίπου 17,039 εκατ. ευρώ, αγοράζοντας κοντά στα 3 εκατ. μετοχές, οι οποίες εν συνεχεία θα ακυρωθούν, ενισχύοντας έτι περαιτέρω την αξία προς τους μετόχους.

Υπό το μορφή μετρητών, από τα κέρδη χρήσης 2024, επέλεξε να επιβραβεύσει του μετόχους της η Optima. Συνολικά η τράπεζα θα επιβραβεύσει με 45,051 εκατ. ευρώ τους μετόχους της, εκ των οποίων τα 43,051 εκατ. αφορούν τη διανομή μερίσματος. Συνεπώς ένα 6,5% του συνόλου, ήτοι 3 εκατ. ευρώ θα στραφούν σε πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων που θα «τρέξει» μετά το split, σε ένα εύρος τιμών 1,15 - 8 ευρώ, για διάστημα 24 μηνών.