Wall Street: Μικρές απώλειες στην ημέρα αλλά ισχυρή επίδοση στην εβδομάδα

Δεν κατάφερε ο S&P 500 να διατηρήσει τα κέρδη του και μαζί ένα νέο ρεκόρ την Παρασκευή, καθώς οι επενδυτές ρευστοποίησαν μέρος των κερδών μιας ισχυρής εβδομάδας στο αμερικανικό χρηματιστήριο.

Ο ευρύτερος δείκτης σημείωσε πτώση 0,29% στις 6.449 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq έχασε 0,4%, κλείνοντας στις 21.622 μονάδες. Αντίθετα, ο Dow Jones κινήθηκε ανοδικά, φτάνοντας τις 45.946 μονάδες, με άνοδο 34 μονάδων. Στη διαφοροποίηση του Dow συνέβαλε η αύξηση -κατά 12%- της μετοχής της UnitedHealth, μετά τη γνωστοποίηση ότι η Berkshire Hathaway του Γουόρεν Μπάφετ και η Scion Asset Management του Μάικλ Μπέρι αγόρασαν μετοχές του ασφαλιστικού κολοσσού κατά το δεύτερο τρίμηνο. Ωστόσο, ο δείκτης των blue chips οπισθοχώρησε σημαντικά από τα υψηλά ημέρας.

Η πτώση των μετοχών των εταιρειών παραγωγής τσιπ αλλά και τα στοιχεία για το αδύναμο καταναλωτικό κλίμα παρέσυραν την αγορά αρνητικά. H μετοχή της Applied Material έχασε 14%, καθώς η κατασκευάστρια εξοπλισμού ημιαγωγών εξέδωσε ασθενείς προβλέψεις λόγω πιέσεων στη ζήτηση από την Κίνα. Απώλειες σχεδόν 1% για την Nvidia.

Οι βασικοί δείκτες ωστόσο κατάφεραν να διατηρήσουν ισχυρά κέρδη στην εβδομάδα. Ο Dow Jones υπεραπέδωσε, σημειώνοντας άνοδο 1,74%. Ο S&P 500 και ο Nasdaq κατέγραψαν κέρδη 0,94% και 0,81% αντίστοιχα από την αρχή της εβδομάδας, χάρη στα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό καταναλωτή, τα οποία ενίσχυσαν τις ελπίδες για μείωση των επιτοκίων από τη Federal Reserve τον επόμενο μήνα.

Στα μάκρο της ημέρας, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης που καταρτίζει το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν υποχώρησε στις 58,6 μονάδες τον Αύγουστο, από 61,7 μονάδες τον προηγούμενο μήνα εξαιτίας των ανησυχιών για τον πληθωρισμό.

Ωστόσο, τα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις του Ιουλίου, παρουσίασαν μια θετική εικόνα για τον Αμερικανό καταναλωτή. Οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 0,5% τον περασμένο μήνα, σε ευθυγράμμιση με τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Εξαιρουμένων των οχημάτων, οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 0,3%, επίσης σύμφωνα με τις προβλέψεις.

Στις επιχειρηματικές εξελίξεις, η μετοχή της Intel σημείωσε άνοδο σχεδόν 3% μετά από δημοσίευμα του Bloomberg, σύμφωνα με το οποίο η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να αποκτήσει μερίδιο στην εταιρεία.