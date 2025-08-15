Flat οι ευρωαγορές με το «βλέμμα» στην Αλάσκα

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε οριακές απώλειες στις 553 μονάδες.

Σταθεροποιητικά έκλεισαν τα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια εν αναμονή των αποτελεσμάτων της Συνόδου του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε οριακές απώλειες στις 553 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες ο γερμανικός DAX έκλεισε στο -0,01% και τις 24.374 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC ενισχύθηκε κατά 0,67% στις 7.923 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 κατέγραψε απώλειες 0,42% στις 9.138 μονάδες. Στην Ισπανία ο IBEX 35 κινήθηκε στο +0,5% και τις 15.281 μονάδες.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί σήμερα με τον Ρώσο ομόλογό του της Βλαντίμιρ Πούτιν στο Άνκορατζ της Αλάσκας για να επιχειρήσουν να διαπραγματευτούν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Αν και μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία φαίνεται να παραμένει μακρινή, «αναμένουμε κάποια πρόοδο στη σημερινή συνάντηση και τον καθορισμό μιας πορείας για περαιτέρω συνομιλίες», δήλωσε ο Μοχίτ Κουμάρ, επικεφαλής στρατηγικής για την Ευρώπη στην Jefferies International. «Αν κινηθούμε προς μια ειρηνευτική συμφωνία, αυτό θα ήταν θετικό για τις ευρωπαϊκές αγορές».

Τυχόν ειρήνη στην Ουκρανία γίνεται αντιληπτή ως θετική από τους περισσότερους επενδυτές ευρωπαϊκών μετοχών.