Ο Τραμπ υποδέχτηκε τον Πούτιν στην Αλάσκα - Αντάλλαξαν θερμή χειραψία

Προσγειώθηκαν και αποβιβάστηκαν στην Αλάσκα ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν με στόχο να διαπραγματευτούν την εξεύρευση μιας λύσης για τον πόλεμο της Ουκρανίας.

(upd 22:59) Αποβιβάστηκαν λίγο μετά τις 21:00 στην Αλάσκα ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν με στόχο να διαπραγματευτούν την εξεύρευση μιας λύσης για τον πόλεμο της Ουκρανίας.

Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν θερμή χειραψία. Μαζί επιβιβάστηκαν στην λιμουζίνα του Τραμπ, αποκαλούμενη και ως «Τέρας» (The Beast) για να μεταβούν στη στρατιωτική βάση όπου λαμβάνει χώρα η Σύνοδος. Οι συζητήσεις ξεκίνησαν λίγο μετά τις 22:25, με τους δύο προέδρους να μην κάνουν καμία δήλωση και να μην δέχονται ερωτήσεις.

Οι δύο ηγέτες, συνοδευόμενοι από τους συμβούλους τους, κάθισαν ο ένας δίπλα στον άλλον μπροστά από μια επιγραφή σε μπλε φόντο που έγραφε «Αναζητώντας την Ειρήνη».

Είναι η πρώτη φορά που ο Πούτιν δέχεται πρόσκληση επί αμερικανικού εδάφους εδώ και σχεδόν μια δεκαετία.

Οι αποστολές

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνοδεύεται από τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο και τον ειδικό απεσταλμένο του για τη Ρωσία Στιβ Γουίτκοφ.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε νωρίτερα την αμερικανική αποστολή που συνοδεύει τον Τραμπ. Αυτή αποτελείται από τον υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, τον υπουργό Εμπορίου, Χάουαρντ Λούτνικ, τον υπουργό Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπέσεντ και τον διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συνοδεύεται από τον επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργκέι Λαβρόφ και τον διπλωματικό του σύμβουλο κατά τη διάρκεια της συνάντησής του στην Αλάσκα με τον Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε το Κρεμλίνο στο CNN. Η συνάντηση αυτή είχε αρχικά ανακοινωθεί ότι θα γινόταν κατ' ιδίαν, μεταξύ των δύο προέδρων μόνο.

Ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι θα είναι παρόντες ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου σε θέματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ, μετέδωσε επίσης το ρωσικό πρακτορείο TASS.

Τραμπ: Δεν υπάρχει τίποτα δεσμευτικό - Θέλω εκεχειρία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε νωρίτερα ότι δεν γνωρίζει τι θα έκανε επιτυχημένη τη σύνοδο που θα έχει με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, λέγοντας ότι θέλει να δει μια εκεχειρία.

Όταν ρωτήθηκε τι θα έκανε επιτυχημένη τη συνάντηση, δήλωσε σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One: «Δεν μπορώ να σας το πω αυτό. Δεν ξέρω. Δεν υπάρχει τίποτα δεσμευτικό. Θέλω ορισμένα πράγματα. Θέλω μια εκεχειρία».

«Θέλω να δω μια εκεχειρία γρήγορα... Δεν θα είμαι ευχαριστημένος εάν δεν γίνει αυτό σήμερα», είπε, προσθέτοντας ότι η Ευρώπη και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συμμετάσχουν επίσης. «Θέλω να σταματήσουν οι σκοτωμοί».

Στο μεταξύ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News μέσα από το AirForce One, δήλωσε πως θα αποχωρήσει άμεσα από την Αλάσκα εάν δεν έχει αποτελέσματα η συνάντησή του με τον Πούτιν.

Οι διεκδικήσεις και οι συμβολισμοί

Η Ρωσία απαιτεί η Ουκρανία να της παραχωρήσει επίσημα τις τέσσερις περιφέρειες που έχει καταλάβει εν μέρει (Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Ζαπορίζια, Χερσώνα) και λέει πως έχει προσαρτήσει, πέρα από την Κριμαία, που προσαρτήθηκε το 2014, να αποκηρύξει την ένταξή της στο NATO και να πάψει να εξοπλίζεται από δυτικά κράτη. Το Κίεβο χαρακτηρίζει τις απαιτήσεις αυτές απαράδεκτες.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ προέβλεψε «ανταλλαγές εδαφών» τη στιγμή που τα ρωσικά στρατεύματα κατέχουν περί το 20% της Ουκρανίας.

Ο ουκρανός ομόλογός του Ζελένσκι απέκλεισε εκ προοιμίου την απόσυρση των δυνάμεών του από περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας στο πλαίσιο της όποιας συμφωνίας.

Μολαταύτα, κατά τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, η Ουκρανία είναι «έτοιμη να συζητήσει εδαφικά ζητήματα» αλλά όχι τη «νομική αναγνώριση» της ρωσικής κατοχής τομέων της επικράτειάς της.

Παρατηρητές του Κρεμλίνου αναζητούν να δουν αν ο Τραμπ θα μαγευτεί ξανά από τον Πούτιν και θα επηρεαστεί από το επιχείρημά του ότι η Ρωσία έχει το δικαίωμα να κυριαρχεί στην Ουκρανία. Η Ρωσία δεν έχει δώσει καμία ένδειξη ότι είναι διατεθειμένη να κάνει παραχωρήσεις.

Ο Πούτιν δήλωσε, χθες, ότι η αμερικανική κυβέρνηση καταβάλλει «ειλικρινείς προσπάθειες» για να επιλυθεί η σύγκρουση στην Ουκρανία και άφησε να εννοηθεί ότι η Μόσχα και η Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων.

Όμως, την Πέμπτη το απόγευμα, το Κρεμλίνο θέλησε να υπενθυμίσει ότι θα ήταν μεγάλο λάθος να προβλέψει κανείς το αποτέλεσμα της συνόδου κορυφής. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν σχέδια για υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου μετά τη σύνοδο κορυφής.

Ο τόπος της συνόδου έχει και αυτός τους δικούς του συμβολισμούς. Η Αλάσκα πωλήθηκε από τη Ρωσία στις ΗΠΑ και η αεροπορική βάση του Έλμεντορφ στο Άνκορατζ έπαιξε σημαντικό ρόλο στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά η στρατηγική της σημασία κορυφώθηκε κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, ειδικά εν μέσω του αυξανόμενου ενδιαφέροντος για την Αρκτική.

«Ακόμα κι αν έπαιρνα τη Μόσχα και το Λένινγκραντ δωρεάν σε μια συμφωνία με τη Ρωσία, τα fake media θα έλεγαν ότι έκανα μια κακή συμφωνία», είπε πριν μέρες ο Τραμπ, εξοργισμένος με δημοσιεύματα αναφορικά με τη σύνοδο της Αλάσκας.

Το Λένινγκραντ, το όνομα που έδωσαν οι σοβιετικές αρχές στην πρώην ρωσική αυτοκρατορική πρωτεύουσα, επανήλθε σε Αγία Πετρούπολη το 1991, λίγο πριν από την επίσημη διάλυση της ΕΣΣΔ.

Φώτο: @associatedpress