Επιχείρηση «νοικοκύρεμα» και «καθημερινότητα» για το ΥΠΕΘΟ – Οι εντολές του Μαξίμου

Από το Αναθεωρημένο ΕΣΔ η έμφαση δίνεται στο «νοικοκύρεμα» με εθνικό μητρώα καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και εφαρμογή μέτρων ΔΕΘ.

Έμφαση στο «νοικοκύρεμα» και στην επίλυση θεμάτων που απασχολούν την καθημερινότητα πολιτών και επιχειρήσεων δίνει το αναθεωρημένο Ετήσιο Σχέδιο Δράσης του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που καθορίζει τους στόχους και τις μεταρρυθμίσεις μέχρι το τέλος της χρονιάς.

H εφαρμογή των μέτρων της ΔΕΘ

Βασική ασχολία του ΥΠΕΘΟ τους επόμενους μήνες θα είναι η εφαρμογή των μέτρων που θα ανακοινωθούν από τον πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεδομένου ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται στη λήψη πολλών και μικρών μέτρων και όχι σε λίγο μόνο και μεγάλες παρεμβάσεις το επόμενο διάστημα θα απαιτηθούν προετοιμασίες και νομοθετικές ρυθμίσεις για να μπουν όλα σε εφαρμογή μέχρι τη νέα χρονιά.

Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

Μια ακόμη «εντολή» είναι η συνέχιση της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής που οδηγεί και στις μειώσεις φόρων, μέσω της ενίσχυσης του φορολογικού και ελεγκτικού μηχανισμού και την περαιτέρω εφαρμογή των ψηφιακών εφαρμογών Mydata, ηλεκτρονικής τιμολόγησης και ηλεκτρονικών δελτίων αποστολής. Στο ελεγκτικό κομμάτι ολοκληρώνεται η μεταφορά του ΣΔΟΕ στην ΑΑΔΕ και επεκτείνεται η χρήση ψηφιακών μέσων και τεχνητής νοημοσύνης για τους ελέγχους και τις διασταυρώσεις.

Στο πλαίσιο αυτό μέχρι το τέλος του έτους θα πρέπει να έχουν μπει σε παραγωγική λειτουργία τα νέα Τελωνειακά Ελεγκτικά Κέντρα (ΤΕΚ) Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

Μητρώα και ιδιωτικοποίησεις

Στη λίστα εργασιών του ΥΠΕΘΟ προστέθηκε η πιλοτική λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Παροχών και Ενισχύσεων εντός του 2025. Το μητρώο θα λειτουργεί υπό την εποπτεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και θα διασυνδεθεί με το TAXISnet για διασταυρώσεις εισοδημάτων/περιουσίας.

Στόχος είναι η καταγραφή όλων των δικαιούχων των παροχών σε μια κεντρική βάση, η οποία θα επιτρέπει τη διενέργεια ελέγχων σε πολίτες που δεν δικαιολογεί το εισοδηματικό και περιουσιακό τους προφίλ τη χορήγηση πολλαπλών επιδομάτων.

Ένας ακόμη στόχος είναι η προώθηση και το κλείσιμο των ιδιωτικοποιήσεων που βρίσκεται σε εξέλιξη όπως η παραχώρηση της Εγνατίας Οδού, το Λιμάνι Λαυρίου, η αξιοποίηση των μικρών περιφερειακών αεροδρομίων και η πώληση ποσοστού των Ελληνικών Αλυκών από το Υπερταμείο.

To μεγάλο στοίχημα του Ταμείου Ανάκαμψης

Το μεγάλο στοίχημα βέβαια είναι η επιτυχής ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς το ΥΠΕΘΟ πέρα από τον γενικό συντονισμό καλείται να ολοκληρώσει 23 ορόσημα και μεταρρυθμίσεις μέχρι τις τα τέλη Αυγούστου του 2026.