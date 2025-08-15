Τραμπ για Σύνοδο με Πούτιν: Θέλω σήμερα μια εκεχειρία στην Ουκρανία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι δεν γνωρίζει τι θα έκανε επιτυχημένη τη σύνοδο που θα έχει με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, λέγοντας ότι θέλει να δει μια εκεχειρία.

Όταν ρωτήθηκε τι θα έκανε επιτυχημένη τη συνάντηση, δήλωσε σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One: «Δεν μπορώ να σας το πω αυτό. Δεν ξέρω. Δεν υπάρχει τίποτα δεσμευτικό. Θέλω ορισμένα πράγματα. Θέλω μια εκεχειρία».

«Θέλω να δω μια εκεχειρία γρήγορα... Δεν θα είμαι ευχαριστημένος εάν δεν γίνει αυτό σήμερα», είπε, προσθέτοντας ότι η Ευρώπη και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συμμετάσχουν επίσης. «Θέλω να σταματήσουν οι σκοτωμοί».

Στο μεταξύ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News μέσα από το AirForce One, δήλωσε πως θα αποχωρήσει άμεσα από την Αλάσκα εάν δεν έχει αποτελέσματα η συνάντησή του με τον Πούτιν.

ΜΙλώντας νωρίτερα σε δημοσιογράφους πριν ξεκινήσει η πολύωρη πτήση του για το Άνκορατζ της Αλάσκα, ο Τραμπ είπε ότι θα αφήσει την Ουκρανία να αποφασίσει αν θα μπει σε συζητήσεις για ανταλλαγές εδαφών με τη Ρωσία.

Η σύνοδος κορυφής του προέδρου των ΗΠΑ με τον ομόλογό του της Ρωσίας είναι προγραμματισμένο να γίνει στις 11:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδος). Τον Τραμπ συνοδεύουν στην αποστολή ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών, Χάουαρντ Λούτνικ, ο υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπέσεντ και ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ενόψει της συνόδου κορυφής στην Αλάσκα για την Ουκρανία ότι θα ήταν δυνατή μια επακόλουθη τριμερής συνάντηση εάν οι συνομιλίες μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ φέρουν αποτελέσματα, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι οι συνομιλίες μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί να διαρκέσουν «τουλάχιστον 6 με 7 ώρες» συνολικά συμπεριλαμβανομένης της συνάντησης και της κοινής συνέντευξης Τύπου.

Οι διεκδικήσεις και οι συμβολισμοί

Η Ρωσία απαιτεί η Ουκρανία να της παραχωρήσει επίσημα τις τέσσερις περιφέρειες που έχει καταλάβει εν μέρει (Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Ζαπορίζια, Χερσώνα) και λέει πως έχει προσαρτήσει, πέρα από την Κριμαία, που προσαρτήθηκε το 2014, να αποκηρύξει την ένταξή της στο NATO και να πάψει να εξοπλίζεται από δυτικά κράτη. Το Κίεβο χαρακτηρίζει τις απαιτήσεις αυτές απαράδεκτες.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ προέβλεψε «ανταλλαγές εδαφών» τη στιγμή που τα ρωσικά στρατεύματα κατέχουν περί το 20% της Ουκρανίας.

Ο ουκρανός ομόλογός του Ζελένσκι απέκλεισε εκ προοιμίου την απόσυρση των δυνάμεών του από περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας στο πλαίσιο της όποιας συμφωνίας.

Μολαταύτα, κατά τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, η Ουκρανία είναι «έτοιμη να συζητήσει εδαφικά ζητήματα» αλλά όχι τη «νομική αναγνώριση» της ρωσικής κατοχής τομέων της επικράτειάς της.

Παρατηρητές του Κρεμλίνου αναζητούν να δουν αν ο Τραμπ θα μαγευτεί ξανά από τον Πούτιν και θα επηρεαστεί από το επιχείρημά του ότι η Ρωσία έχει το δικαίωμα να κυριαρχεί στην Ουκρανία. Η Ρωσία δεν έχει δώσει καμία ένδειξη ότι είναι διατεθειμένη να κάνει παραχωρήσεις.

Ο Πούτιν δήλωσε, χθες, ότι η αμερικανική κυβέρνηση καταβάλλει «ειλικρινείς προσπάθειες» για να επιλυθεί η σύγκρουση στην Ουκρανία και άφησε να εννοηθεί ότι η Μόσχα και η Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων.

Όμως, την Πέμπτη το απόγευμα, το Κρεμλίνο θέλησε να υπενθυμίσει ότι θα ήταν μεγάλο λάθος να προβλέψει κανείς το αποτέλεσμα της συνόδου κορυφής. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν σχέδια για υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου μετά τη σύνοδο κορυφής.

Ο τόπος της συνόδου έχει και αυτός τους δικούς του συμβολισμούς. Η Αλάσκα πωλήθηκε από τη Ρωσία στις ΗΠΑ και η αεροπορική βάση του Έλμεντορφ στο Άνκορατζ έπαιξε σημαντικό ρόλο στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά η στρατηγική της σημασία κορυφώθηκε κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, ειδικά εν μέσω του αυξανόμενου ενδιαφέροντος για την Αρκτική.

«Ακόμα κι αν έπαιρνα τη Μόσχα και το Λένινγκραντ δωρεάν σε μια συμφωνία με τη Ρωσία, τα fake media θα έλεγαν ότι έκανα μια κακή συμφωνία», είπε πριν μέρες ο Τραμπ, εξοργισμένος με δημοσιεύματα αναφορικά με τη σύνοδο της Αλάσκας.

Το Λένινγκραντ, το όνομα που έδωσαν οι σοβιετικές αρχές στην πρώην ρωσική αυτοκρατορική πρωτεύουσα, επανήλθε σε Αγία Πετρούπολη το 1991, λίγο πριν από την επίσημη διάλυση της ΕΣΣΔ.