Ο Γενικός Εισαγγελέας της Ουάσινγκτον DC μηνύει τον Τραμπ

Για ανάληψη ελέγχου της αστυνομίας.

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Ουάσινγκτον, DC, Brian Schwalb, κατέθεσε μήνυση την Παρασκευή, αμφισβητώντας την πρωτοφανή ανάληψη ελέγχου των αστυνομικών δυνάμεων από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ υπέγραψε τη Δευτέρα προεδρικό διάταγμα, διατάζοντας τη δήμαρχο της Περιφέρειας να παραδώσει προσωρινά το Αστυνομικό Τμήμα της Μητροπολιτικής Περιοχής στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση, ενώ ταυτόχρονα ασκεί πίεση στο Κογκρέσο να του επιτρέψει να διατηρήσει τον έλεγχο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

«Κηρύσσοντας παράνομα την ανάληψη του ελέγχου της αστυνομίας, η κυβέρνηση κάνει κατάχρηση της προσωρινής και περιορισμένης εξουσίας που της δίνει ο νόμος», ανέφερε ο Schwalb σε δήλωσή του.