Οι ΗΠΑ εξετάζουν κυρώσεις στις Rosneft και Lukoil εάν δεν συμφωνηθεί εκεχειρία στην Ουκρανία

Οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιβάλουν κυρώσεις στις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες Rosneft και Lukoil στο πλαίσιο μιας σειράς επιλογών για να πιέσουν τον Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να αποδεχθεί κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία, αναφέρει το Bloomberg επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Οι κυρώσεις στις δύο ρωσικές πετρελαϊκές κολοσσιαίες εταιρείες θα στόχευαν στη μείωση των ενεργειακών εσόδων του Κρεμλίνου, εάν η σύνοδος κορυφής της Παρασκευής μεταξύ του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Πούτιν στην Αλάσκα δεν σημειώσει πρόοδο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι οποίες ζήτησαν ανωνυμία επειδή οι συζητήσεις είναι εμπιστευτικές. Λόγω των ανησυχιών για τον αντίκτυπο στις τιμές, αξιωματούχοι δηλώνουν ότι η ελπίδα του Τραμπ είναι πως ένα τέτοιο μέτρο -αν ληφθεί- θα είναι προσωρινό.

Άλλες πιθανές ενέργειες περιλαμβάνουν περισσότερους περιορισμούς στον «σκιώδη» στόλο δεξαμενόπλοιων της Μόσχας και πρόσθετους δασμούς στους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι η εφαρμογή οποιωνδήποτε μέτρων θα μπορούσε να είναι σταδιακή. Ο Τραμπ έχει στο παρελθόν δηλώσει ότι προτιμά τους δασμούς από τις κυρώσεις, καθώς τους θεωρεί πιο αποτελεσματικούς.

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Η κρατική Rosneft, υπό την ηγεσία του στενού συμμάχου του Πούτιν, Ίγκορ Σεχίν, και η ιδιωτική Lukoil είναι οι δύο μεγαλύτεροι παραγωγοί πετρελαίου στη Ρωσία, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το ήμισυ των συνολικών εξαγωγών αργού πετρελαίου της χώρας, ή περίπου 2,2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Bloomberg.