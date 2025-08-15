Ειδήσεις | Διεθνή

Δανία: Ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες σε σιδηροδρομικό δυστύχημα

Δανία: Ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες σε σιδηροδρομικό δυστύχημα
Σύγκρουση μεταξύ ενός τρένου και ενός αγροτικού οχήματος στη Δανία προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό αρκετών άλλων, ανακοίνωσε σήμερα η τοπική αστυνομία, χωρίς να διευκρινίσει τη σοβαρότητα των τραυματισμών αυτών.

«Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν σε σιδηροδρομικό δυστύχημα κοντά στο Μπιέρντρουπ» στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, έγραψε η αστυνομία σε ανακοίνωση, και αναφέρει ότι στο δυστύχημα, η αιτία του οποίου δεν έχει διευκρινιστεί, ενεπλάκησαν ένα τρένο υψηλής ταχύτητας και ένα αγροτικό όχημα.

Σιδηροδρομικό δυστύχημα

