Σουηδία: Αναφορές για τραυματίες σε συμβάν με πυροβολισμούς κοντά σε τέμενος στην πόλη Ορέμπρο

Σουηδία: Αναφορές για τραυματίες σε συμβάν με πυροβολισμούς κοντά σε τέμενος στην πόλη Ορέμπρο
Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα σε μια επίθεση ενόπλου κοντά σε τέμενος στην πόλη Ορεμπρό, στη νότια Σουηδία, σύμφωνα με ανακοίνωση της σουηδικής αστυνομίας.

«Η αστυνομία ξεκίνησε προκαταρκτική έρευνα για απόπειρα δολοφονίας. Δύο άτομα τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα των πυροβολισμών», τόνισε η αστυνομία, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες του συμβάντος ή την πιθανή σύλληψη του δράστη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

