Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Αργολίδα

Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση εκδηλώθηκε πριν τις 15.00 στην περιοχή Πελεή Αργολίδας.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά προς το παρόν κατευθύνεται προς την πλαγιά, σε αντίθετη κατεύθυνση από τον οικισμό, αλλά φυσάει δυνατός αέρας, για αυτό υπήρξε σοβαρή κινητοποίηση, προκειμένου να ελεγχθεί πριν πάρει μεγάλες διαστάσεις.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 60 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πυρκαγιά
Φωτιά τώρα

