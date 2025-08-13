Τα ονόματα των μεγάλων δικαιούχων ανά Δήμο και το είδος ενίσχυσης. Τι δείχνει η ανάλυση των στοιχείων από την online πλατφόρμα στην οποία διατηρούνται για 2 έτη όλα τα στοιχεία των δικαιούχων για να υπάρχει διαφάνεια.

Το θέμα ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει προς το παρόν μετρίως προκαλέσει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης, δεδομένου του μεγέθους και του εύρους του. Σκεφτείτε ότι κάποιοι έπαιξαν με το φαγητό σας...

Οι εκτιμήσεις, όμως, είναι ότι η συνέχεια θα είναι συναρπαστική, αφού θα αποκτήσει... ονοματεπώνυμο. Σύμφωνα με τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς, περί το τέλος Αυγούστου θα έχουν εντοπισθεί όσοι εισέπραξαν μεγάλα χρηματικά ποσά από επιδοτήσεις που δεν δικαιούνταν. Οι ρυθμοί που κινείται το θέμα ακόμη και κατακαλόκαιρο μάς υπόσχεται συγκινήσεις!

Εμείς εδώ στο Insider.gr, έχοντας εγκαίρως παρουσιάσει την online πλατφόρμα https://transpay.opekepe.gr/ στην οποία διατηρούνται για 2 έτη όλα τα στοιχεία των δικαιούχων για να υπάρχει διαφάνεια, σκεφτήκαμε ότι, τώρα που θα επισκεφθείτε γενέθλιους τόπους, καλό θα ήταν να γνωρίζετε οι ίδιοι ονόματα και πράγματα. Να ξέρετε δηλαδή ότι ο Κώτσος της Μαρίας πήρε 65.000 ευρώ το 2023!!! Από που κι ως που;;; Μπορεί ο Κώτσος της Μαρίας να σηκώνεται αξημέρωτα και τρέχει να οργώνει, να σπέρνει και να ποτίζει ή να φροντίζει τα ζωντανά και μπράβο του. Μπορεί όμως και να ξυπνάει το μεσημεράκι και να ασχολείται με το ευγενές σπορ των διασυνδέσεων. Τηλέφωνο στον κολλητό στο ΚΥΔ, που έμειναν αδήλωτα χωράφια; Θα μας δώσει ο τάδε τον βοσκότοπο; Και άλλα πολλά.

Ετσι, εάν πατήσετε ΕΔΩ μπορείτε να δείτε όλους όσοι εισέπραξαν πάνω από 50.000 ευρώ το 2023. Προτιμήσαμε το 2023 έναντι του (πιο πρόσφατου διαθέσιμου 2024) διότι οι αποζημιώσεις για τις πλημμύρες που διατέθηκαν πέρυσι δημιουργούν σύγχυση. Ένας όμως συνεπής αγρότης με πολλά δικαιώματα, θα τα ενεργοποιεί κάθε χρόνο. Κι αυτό μπορείτε να το τσεκάρετε μόνοι σας στο https://transpay.opekepe.gr/.

Να σημειωθεί πως στον συνολικό αυτόν πίνακα περιλαμβάνονται πέραν των άμεσων εισοδηματικών ενισχύσεων (για τις οποίες γίνεται ο πολύς λόγος) και οι αγροτικές αναπτυξιακές δράσεις (που είναι επίσης ενταγμένες στην πλατφόρμα του ΟΠΕΚΕΠΕ από την οποία έγινε η επεξεργασία των στοιχείων). Επίσης, πολλές μεγάλες ενισχύσεις αφορούν σε εταιρείες αλλά και σε φορείς του ευρύτερου δημοσίου ή αλλα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που, όπως δείχνουν τα στοιχεία, λαμβάνουν έναν «σκασμό» λεφτά που αφαιρούνται βεβαίως από το αγροτικό εισόδημα...

Οι πιο μεγάλες επιδοτήσεις για τα βιολογικά

Το ύψος των συνολικών άμεσων επιδοτήσεων που πήρε κάποιος είναι το ένα κριτήριο που η Κυβέρνηση θα ψάξει να διαλευκάνει. Το άλλο θέμα είναι αυτό των βιολογικών. Εδώ τα πράγματα είναι πιο σοβαρά, διότι πρώτον το μέτρο είχε σχεδιαστεί με τρόπο να προκαλεί κάθε πικραμένο, αφετέρου και δεύτερο, όταν ξεκίνησε η υλοποίησή του η φημολογία περί ευκολίας ένταξης στο πρόγραμμα στην καλύτερη, μέχρι ότι γίνεται εύκολη μοιρασιά κοινοτικού χρήματος στην χειρότερη οργίαζαν αλλά κανείς δεν έκανε τίποτα! Μέχρι που μπήκε στη ζωή μας η Ευρωπαία εισαγγελέας.

Εαν λοιπόν πατήσετε ΕΔΩ θα δείτε ποιοι πήραν τα μεγαλύτερα ποσά (πάνω από 50.000 ευρώ). Μπράβο λοιπόν στον Μήτσο από τον πάνω μαχαλά που καλλιεργεί βιολογικά εδώ και χρόνια και όλη την ημέρα είναι στο χωράφι, αλλά ο άλλος ο ανεπρόκοπος ο ξάδελφός του πότε καλλιέργησε και μάλιστα βιολογικά; Αυτός από καφενείο σε καφενείο σέρνεται όλη την ημέρα.

Οι «μεγάλοι» στις δράσεις για το κλίμα

Η τρίτη παράμετρος η οποία αξίζει να εντρυφήσει κανείς, είναι αυτή των εισπράξεων για δράσεις που προστατεύουν το κλίμα. Πριν δύο χρόνια, μπήκαν στην ζωή των αγροτών ξαφνικά και απροειδοποίητα τα λεγόμενα οικολογικά σχήματα, όπου αγρότες που έκαναν συγκεκριμένες δράσεις που ωφελούσαν το κλίμα, θα εισέπρατταν συγκεκριμένα ποσά ανά δράση για κάθε στρέμμα που καλλιεργούσαν. Είναι τοις πάσι γνωστό, οτι οι Ελληνες αγρότες δεν έχουν καλή σχέση με τις σχετικές αυτές δράσεις. Πότε όμως άλλαξε η στάση τους αυτή και από κακοποιητές του κλίματος και του περιβάλλοντος μεταβλήθηκαν σε προστάτες του, μόνο ο ΟΠΕΚΕΠΕ και κάποια συγκεκριμένα ΚΥΔ το ξέρουν.

Γι αυτό λοιπόν, εάν πατήσετε ΕΔΩ θα δείτε όσους πήραν χρήματα (πάνω από 50.000 ευρώ) για να προστατεύσουν το περιβάλλον. Μη βιαστείτε να βγάλετε συμπεράσματα, διότι το όλο θέμα είναι ιδιαίτερα σύνθετο τεχνικά. Το γεγονός όμως οτι προσέλκυσε το ενδιαφέρον σε ορισμένα γεωργαφικά διαμερίσματα και όχι σε άλλα, μάς βάζει σε υποψίες οτι χρήζει διερεύνησης.