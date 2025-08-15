Πέντε πράγματα που διακυβεύονται στην κρίσιμη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν

Ο Πούτιν αναμένεται να επιδιώξει όσο το δυνατόν περισσότερες παραχωρήσεις υπέρ της Ρωσίας, έναντι μιας εκεχειρίας που ο Τραμπ επιθυμεί.

Όταν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συναντηθεί αργότερα σήμερα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, θα πρόκειται για μια από τις πιο προβεβλημένες συναντήσεις της χρονιάς, με πολλά διακυβεύματα.

Ο Πούτιν αναμένεται να επιδιώξει όσο το δυνατόν περισσότερες παραχωρήσεις υπέρ της Ρωσίας, έναντι μιας εκεχειρίας που ο Τραμπ επιθυμεί. Αναλυτές στη Μόσχα θεωρούν όμως ότι η Ρωσία δεν στοχεύει πραγματικά στο τέλος του πολέμου, καθώς βρίσκεται σε στρατιωτικά πλεονεκτική θέση, έχοντας υπό τον έλεγχό της σημαντικά εδάφη στη νότια και ανατολική Ουκρανία.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει με «πολύ σοβαρές συνέπειες» αν ο Πούτιν δεν συμφωνήσει σε εκεχειρία. Η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της, που δεν προσκλήθηκαν στη σύνοδο, προειδοποίησαν ότι ο Πούτιν μπλοφάρει. Το Κίεβο υποστηρίζει ότι η Ρωσία προετοιμάζει νέες επιθέσεις. Παρά τις αμφιβολίες, οι συνομιλίες μπορεί να αποτελέσουν σημείο καμπής στον πόλεμο που μετρά 3,5 χρόνια.

Τι διακυβεύεται:

1. Εκεχειρία

Κύριος στόχος του Τραμπ είναι να πιέσει τον Πούτιν για συμφωνία εκεχειρίας. Σε αντάλλαγμα, η Ρωσία φέρεται να ζητά αναγνώριση της Κριμαίας και της περιοχής του Ντονμπάς, καθώς και εγκατάλειψη των φιλοδοξιών της Ουκρανίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ.

2. Εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας

Η Ουκρανία και η Ευρώπη απορρίπτουν έντονα κάθε ιδέα εδαφικών παραχωρήσεων. Ο Τραμπ, ωστόσο, έχει μπερδέψει την κατάσταση, αναφερόμενος τόσο σε «ανταλλαγές γης» όσο και στην επιστροφή εδαφών στην Ουκρανία. Ο πρόεδρος Ζελένσκι ξεκαθάρισε ότι αλλαγές συνόρων απαιτούν δημοψήφισμα και κοινοβουλευτική έγκριση.

3. Ασφάλεια της Ευρώπης

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες φοβούνται ότι παραχώρηση εδαφών στη Ρωσία θα οδηγήσει σε μελλοντική εισβολή. Ζητούν συμμετοχή σε κάθε συμφωνία και προτείνουν μηχανισμούς εποπτείας. Η Ρωσία το απορρίπτει και ο Τραμπ ενδέχεται να μην δώσει ιδιαίτερη σημασία στις ευρωπαϊκές ανησυχίες.

4. Οικονομία της Ρωσίας

Παρότι ο Πούτιν έχει στρατιωτικό πλεονέκτημα, η ρωσική οικονομία είναι υπό πίεση: επιβράδυνση ανάπτυξης, πληθωρισμός, δημοσιονομικά ελλείμματα. Ορισμένοι θεωρούν ότι ίσως ψάχνει διέξοδο από τον πόλεμο για να αποτρέψει περαιτέρω επιδείνωση.

5. Γεωπολιτικός αντίκτυπος

Ο πόλεμος έχει προκαλέσει τεράστιες απώλειες και αναστάτωση στην παγκόσμια οικονομία και τις εφοδιαστικές αλυσίδες. Η Ρωσία έχει παρακάμψει τις κυρώσεις χάρη σε συμμάχους όπως η Κίνα και η Ινδία. Ένα βασικό ερώτημα είναι αν ο Πούτιν έχει πραγματικά λόγους να επιδιώξει το τέλος του πολέμου.

Σύμφωνα με τον αναλυτή Alexander Baunov, ο Πούτιν εμφανίζεται σε πιο πλεονεκτική θέση. Η αποδοχή συνάντησης χωρίς προαπαιτούμενα από τον Τραμπ ενισχύει τη θέση του Πούτιν, κάνοντάς τον να φαίνεται ως «ειρηνοποιός», χωρίς να έχει υποστεί στρατιωτική ήττα.