Αέριο: Ρεκόρ ζήτησης στο επτάμηνο – Άλμα στις εισαγωγές LNG

Η συνολική εγχώρια κατανάλωση αερίου ήταν 40.98 TWh, αυξημένη κατά 10.7% σε ετήσια βάση, κυρίως από την ηλεκτροπαραγωγή. Ενίσχυση των εισροών υγροποιημένου φυσικού αερίου κατά 70.3%, μείωση κατά 21,2% των εισαγωγών ρωσικού αερίου.

Στις 40.98 TWh (Τεραβατώρες) διαμορφώθηκε η συνολική εγχώρια κατανάλωση αερίου τους πρώτους επτά μήνες του 2025, αυξημένη κατά 10.7% (+3.95 TWh) σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2024 και η υψηλότερη ιστορικά.

Σύμφωνα με ανάλυση του Green Tank, ο τομέας της ηλεκτροπαραγωγής σημείωσε αύξηση 14.7% (+3.64 TWh), φτάνοντας τις 28.42 TWh και υψηλό δεκαετίας τουλάχιστον στην κατανάλωση αερίου για το επτάμηνο. Αντίστοιχα, η ζήτηση αερίου στα δίκτυα αυξήθηκε κατά 18.3% (+1.28 TWh) σε σχέση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας τις 8.31 TWh αθροιστικά για τους πρώτους επτά μήνες.

Αντίθετα, η κατανάλωση αερίου στη βιομηχανία έφτασε τις 4.25 TWh, μειωμένη κατά 18.6% (-0.97 TWh) συγκριτικά με το πρώτο εξάμηνο του 2024.

Όσον αφορά τον καταμερισμό της κατανάλωσης ανά χρήση, ο ηλεκτρισμός κατέλαβε μεγαλύτερο μερίδιο σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο, αφού κάλυψε το 69.4% της ζήτησης του επτάμηνου. Ακολούθησαν τα δίκτυα με 20.3% της ζήτησης, και στην τελευταία θέση η βιομηχανία με 10.4%.

Οι εισαγωγές

Οι συνολικές εισαγωγές ορυκτού αερίου τους πρώτους επτά μήνες του 2025 ήταν αθροιστικά 41.39 TWh και οι υψηλότερες ιστορικά γι’ αυτό το διάστημα. Σε σχέση με τους πρώτους επτά μήνες του 2024 αυξήθηκαν κατά 5.97% (+2.33 TWh).

Πρώτο σε εισαγωγικές ροές ήταν το LNG από τις πύλες εισόδου της Αγίας Τριάδας και της Αμφιτρίτης με μερίδιο 44.5% (18.41 TWh), ενώ ακολούθησε η πύλη του Σιδηροκάστρου με μερίδιο 40.1% (16.6 TWh), και τελευταία η πύλη της Νέας Μεσημβρίας με 15.4% των εισαγωγών του πρώτου επτάμηνου (6.38 TWh).

Οι εισαγωγές LNG τους πρώτους επτά μήνες του 2025 αυξήθηκαν κατά 70.3% (+7.6 TWh) σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2024. Αντίθετα, οι εισαγωγές ρωσικού αερίου μέσω του αγωγού Turkstream μειώθηκαν στο επτάμηνο κατά 21.2% (-4.5 TWh) και οι εισαγωγές αζέρικου αέριου μέσω του αγωγού TAP μειώθηκαν κατά 11.2% (-0.8 TWh).

Οι «επιδόσεις» του Ιουλίου

Όσον αφορά τον Ιούλιο, η συνολική εγχώρια κατανάλωση αερίου ήταν 6.38 TWh, αυξημένη κατά 15.5% σε σχέση με τον Ιούνιο και η υψηλότερη του τελευταίου τριμήνου. Ο τομέας του ηλεκτρισμού σημείωσε τη μεγαλύτερη μεταβολή, με αύξηση 19.35% (+838 GWh) σε σχέση με τον Ιούνιο φτάνοντας τις 5.17 TWh. Η ζήτηση στα δίκτυα έφτασε τις 615.7 GWh, αυξημένη κατά 3.9% (+22.8 GWh) ενώ η ζήτηση στη βιομηχανία μειώθηκε κατά -1.03% (-6.2 GWh) φτάνοντας τις 599.6 GWh.

Σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2024, η συνολική εγχώρια κατανάλωση αερίου αυξήθηκε κατά 2.3% (+0.14 TWh). Η αύξηση προήλθε από αύξηση στη ζήτηση στα δίκτυα (12.89%, +70 GWh) και από αύξηση στη ζήτηση στον ηλεκτρισμό (1.5%, +76 GWh). Αντίθετα, η χρήση αερίου στη βιομηχανία μειώθηκε κατά 0.54% (-3 GWh) σε σχέση με τον Ιούλιο 2024.

Οι συνολικές εισαγωγές τον Ιούλιο 2025 ήταν 6.4 TWh, αυξημένες κατά 11.9% (+0.68 TWh) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Οι εξαγωγές από τον IGB (Interconnector Greece Bulgaria) με σημείο εξόδου την Κομοτηνή και οι εξαγωγές από την έξοδο του Σιδηροκάστρου ήταν μηδενικές.

Όσον αφορά τις πύλες εισόδου, οι εισαγωγές υγροποιημένου ορυκτού αέριου (LNG) από την πύλη της Αγίας Τριάδας βρέθηκαν στην πρώτη θέση με 2.74 TWh, αλλά πολύ κοντά ακολούθησαν οι εισαγωγές ρωσικού αερίου μέσω αγωγού από την πύλη του Σιδηροκάστρου με 2.73 TWh. Στην τρίτη θέση βρέθηκε η πύλη της Νέας Μεσημβρίας με εισαγωγές αερίου 0.92 TWh.

Οι εισαγωγές από την πύλη της Αγίας Τριάδας έμειναν σε παρόμοια επίπεδα με αυτά του Ιουνίου (2.75 TWh), ενώ οι εισαγωγές από την πύλη του Σιδηροκάστρου αυξήθηκαν κατά 33% (+0.68 TWh). Οι εισαγωγές από την πύλη της Νέας Μεσημβρίας κατέγραψαν μικρή αύξηση κατά 1.4% (+ 0.01 TWh) σε σχέση με τον Ιούνιο.

Το ρωσικό καύσιμο

Στα μισά του 2023, το ρωσικό αέριο συνολικά (από αγωγό και LNG) αποτέλεσε την πρώτη πηγή εισαγωγών, αντιστρέφοντας την τάση που υπήρχε μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και μέχρι τότε, όταν το LNG από τις υπόλοιπες χώρες κατείχε την πρωτιά. Η τάση αυτή διατηρήθηκε για όλους τους επόμενους μήνες, έως και τον Σεπτέμβριο του 2024. Ένα μήνα μετά, τον Οκτώβριο 2024, το ρωσικό αέριο έπεσε στη δεύτερη θέση, κάτι το οποίο συνεxίστηκε για ένα εξάμηνο μέχρι και τον Μάρτιο 2025.

Τον Απρίλιο 2025 το ρωσικό αέριο επανήλθε στην πρώτη θέση εισαγωγών, ξεπερνώντας το LNG (πλην του ρωσικού) και παρέμεινε μέχρι τον Μάιο.

Στις αρχές Μαΐου 2025, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το σχέδιο του RePowerEU για την πλήρη απαγόρευση εισαγωγών ρωσικών ορυκτών καυσίμων. Το σχέδιο στοχεύει στην απαγόρευση εισαγωγών αερίου μέσω νέων συμβάσεων και υφιστάμενων spot συμβολαίων μέχρι τέλος 2025, και στην πλήρη απαγόρευση εισαγωγών αερίου μέσω μακροπρόθεσμων συμβολαίων μέχρι το τέλος του 2027.

Τον Ιούλιο 2025 οι εισαγωγές ρωσικού αερίου στην Ελλάδα μέσω αγωγού (από την πύλη του Σιδηροκάστρου) έφτασαν τις 2.73 TWh, καταγράφοντας αύξηση κατά 33% σε σχέση με τον Ιούνιο και φτάνοντας σε υψηλό εξαμήνου. Επίσης, είχαν μερίδιο 43% στο σύνολο των εισαγωγών και ήταν σε επίπεδα παρόμοια με τις εισαγωγές LNG από τις πύλες Αγίας Τριάδας και Αμφιτρίτης (2.74 TWh).