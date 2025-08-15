Σε τροχιά για ισχυρά κέρδη στην εβδομάδα η Wall Street

Δεν καταφέρνει ο S&P 500 να διατηρήσει τα κέρδη του και μαζί το νέο ρεκόρ, καθώς οι επενδυτές ρευστοποιούν μέρος των κερδών μιας ισχυρής εβδομάδας στο αμερικανικό χρηματιστήριο.

(upd 18:50) Δεν καταφέρνει ο S&P 500 να διατηρήσει τα κέρδη του και μαζί το νέο ρεκόρ, καθώς οι επενδυτές ρευστοποιούν μέρος των κερδών μιας ισχυρής εβδομάδας στο αμερικανικό χρηματιστήριο.

Αυτή την ώρα, ο S&P 500 σημειώνει πτώση 0,28% στις 6.450 μονάδες, ενώ ο Dow Jones κερδίζει 0,23% στις 45.014 μονάδες. Στην άνοδο του Dow συμβάλλει η αύξηση -κατά 13%- της μετοχής της UnitedHealth, μετά τη γνωστοποίηση ότι η Berkshire Hathaway του Γουόρεν Μπάφετ και η Scion Asset Management του Μάικλ Μπέρι αγόρασαν μετοχές του ασφαλιστικού κολοσσού κατά το δεύτερο τρίμηνο. Ο δείκτης Nasdaq καταγράφει μικρές απώλειες, στις 21.685 μονάδες.

Τα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις του Ιουλίου, παρουσιάζουν μια ακόμη θετική εικόνα για τον Αμερικανό καταναλωτή. Οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 0,5% τον περασμένο μήνα, σε ευθυγράμμιση με τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Εξαιρουμένων των οχημάτων, οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 0,3%, επίσης σύμφωνα με τις προβλέψεις.

Οι βασικοί δείκτες διεκδικούν σημαντικά κέρδη σε εβδομαδιαία βάση. Οι S&P 500 και Nasdaq καταγράφουν άνοδο άνω του 1% από την αρχή της εβδομάδας, χάρη στα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό που ενίσχυσαν τις ελπίδες για μείωση των επιτοκίων από τη Federal Reserve τον επόμενο μήνα. Ο Dow υπεραποδίδει με άνοδο 2%.

Ωστόσο, αυτές οι προσδοκίες δέχτηκαν πλήγμα την Πέμπτη, μετά από τα στοιχεία για τον πληθωρισμό χονδρικής που ήταν πολύ υψηλότερος από το αναμενόμενο. Οι μετοχές υποχώρησαν αρχικά κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, αλλά ανέκαμψαν σχεδόν πλήρως, με τον S&P 500 να κλείνει σε νέο ιστορικό υψηλό.

«Δεν νομίζω ότι ένα μόνο στατιστικό στοιχείο είναι αρκετό για να αλλάξει τη γενική εκτίμηση σχετικά με την πορεία του πληθωρισμού», εκτιμά ο Τομ Λι, επικεφαλής ερευνών στην Fundstrat Global Advisors. «Η βασική μας πρόβλεψη παραμένει ότι η αγορά τελικά θα το θεωρήσει ως κάτι παροδικό».

Η μετοχή της Intel σημειώνει άνοδο 5,9% μετά από δημοσίευμα του Bloomberg, σύμφωνα με το οποίο η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να αποκτήσει μερίδιο στην εταιρεία.

Βουτιά κάνει αντίθετα η μετοχή της Applied Materials, καθώς η κατασκευάστρια εξοπλισμού ημιαγωγών εξέδωσε ασθενείς προβλέψεις λόγω πιέσεων στη ζήτηση από την Κίνα.