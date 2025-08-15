Ειδήσεις | Διεθνή

Ο Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία ότι συνεχίζει να «σκοτώνει» στη χώρα του και πριν από τη σύνοδο στην Αλάσκα

Βολοντίμιρ Ζελένσκι / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία συνεχίζει να επιτίθεται στην Ουκρανία ενόψει της συνόδου κορυφής μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν, αλλά η προσπάθειά της να επιδείξει ισχύ εξαπολύοντας μια νέα επίθεση στα ανατολικά απέτυχε.

«Την ημέρα των διαπραγματεύσεων, ακόμη σκοτώνουν ανθρώπους. Και αυτό λέει πολλά», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Στην καθημερινή του ομιλία προς το έθνος, ο Ζελένσκι διαβεβαίωσε ότι παρά τη συνάντηση αυτή, δεν υπάρχει «κανένα σημάδι» ότι η Μόσχα σκοπεύει να σταματήσει την εισβολή της. «Ο πόλεμος συνεχίζεται. Συνεχίζεται ακριβώς επειδή δεν υπάρχει εντολή, ούτε καμιά ένδειξη ότι η Μόσχα ετοιμάζεται να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

