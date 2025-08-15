Ειδήσεις | Διεθνή

Σύνοδος Πούτιν - Τραμπ: O Ρώσος απεσταλμένος μιλά για «μαχητική» διάθεση

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Σύνοδος Πούτιν - Τραμπ: O Ρώσος απεσταλμένος μιλά για «μαχητική» διάθεση
Ο Ρώσος ειδικός απεσταλμένος Κίριλ Ντμίτριεφ δήλωσε ενόψει της συνάντησης για την Ουκρανία μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ ότι η διάθεση είναι «μαχητική», μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο Ρώσος ειδικός απεσταλμένος Κίριλ Ντμίτριεφ δήλωσε ενόψει της συνάντησης για την Ουκρανία μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ ότι η διάθεση είναι «μαχητική», μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο Πούτιν και ο Τραμπ θα συζητήσουν το πλήρες φάσμα των σχέσεων ΗΠΑ-Ρωσίας, όχι μόνο για την Ουκρανία, και οι συνομιλίες τους θα έχουν ως στόχο την αποκατάσταση των δεσμών, τόνισε ο Ντμίτριεφ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις επενδύσεις και την οικονομική συνεργασία.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Μπορεί ο Πούτιν να συλληφθεί σήμερα στην Αλάσκα;

Δεκαπενταύγουστος με μπαράζ φοροελέγχων: Βροχή τα πρόστιμα και τα λουκέτα

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δείτε ποιοι πήραν πάνω από 50.000 ευρώ επιδότηση - Αναλυτικές λίστες

tags:
Ρωσία

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider