Σύνοδος Τραμπ - Πούτιν για Ουκρανία: Δεν υπήρξε συμφωνία, αλλά ούτε και «ναυάγιο»

Μήνυμα ότι δεν υπήρξε οριστική συμφωνία για εκεχειρία στην Ουκρανία, αλλά ότι σημειώθηκε πρόοδος, έστειλε ο Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τη συνάντηση «εξαιρετικά παραγωγική». Περιορισμένες οι αναφορές του Πούτιν στην Ουκρανία.

(upd 02:50) Μήνυμα ότι δεν υπήρξε οριστική συμφωνία για εκεχειρία στην Ουκρανία, αλλά ότι σημειώθηκε πρόοδος, έστειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν μετά τη λήξη της Συνόδου Κορυφής στην Αλάσκα όπου οι δύο ηγέτες θα επιχειρούσαν να δώσουν ένα τέλος στον πόλεμο. Χαρακτήρισε τη συνάντηση «εξαιρετικά παραγωγική», προσθέτοντας ότι θα συνομιλήσει με τους συμμάχους του στο ΝΑΤΟ και με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, πολλά σημεία συμφωνήθηκαν, αλλά υπήρξαν δύο-τρία σημαντικά ζητήματα στα οποία οι δύο πλευρές δεν συμφώνησαν. «Δεν υπάρχει συμφωνία, μέχρι να υπάρξει συμφωνία», δήλωσε από το Άνκορατζ της Αλάσκας μετά το τέλος της συνάντησης που είχε διάρκεια περίπου 3 ωρών. «Είχαμε μια πολύ παραγωγική συνάντηση. Υπήρξαν πάρα πολλά σημεία στα οποία συμφωνήσαμε, τα περισσότερα από αυτά. Θα έλεγα ότι υπάρχουν δύο-τρία σημαντικά ζητήματα με τα οποία δεν έχουμε συμφωνήσει ακόμη, αλλά έχουμε σημειώσει κάποια πρόοδο».

Πολύ σύντομη ήταν η αναφορά του Ρώσου Προέδρου στο θέμα της Ουκρανίας. «Προσδοκώ ότι οι σημερινές συμφωνίες θα αποτελέσουν το σημείο εκκίνησης, όχι μόνο για τη λύση του ουκρανικού ζητήματος, αλλά και για να μας βοηθήσουν να επαναφέρουμε επαγγελματικές και πραγματιστικές σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών.», είπε, μεταξύ άλλων.

Ο Πούτιν χαρακτήρισε τις συνομιλίες χρήσιμες και δήλωσε ότι διεξήχθησαν «σε εποικοδομητική ατμόσφαιρα αμοιβαίου σεβασμού». Υπονόησε ότι η Ουκρανία ήταν μόνο ένα από τα πολλά ζητήματα που συζητήθηκαν, αναφερόμενος στη δυνατότητα ενίσχυσης του εμπορίου και της επιχειρηματικής συνεργασίας, καθώς και στη συνεργασία στην Αρκτική και στην εξερεύνηση του διαστήματος. Επανέλαβε, όμως, τη θέση της Μόσχας πως η εξάλειψη των αιτίων αυτής της σύγκρουσης είναι προϋπόθεση για να υπάρξει μια μακροχρόνια επίλυση της κρίσης. Εξέφρασε την ελπίδα πως η αμοιβαία κατανόηση θα φέρει την ειρήνη στην Ουκρανία και κάλεσε την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους συμμάχους της να αποδεχτούν τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ρωσίας και να μην «σαμποτάρουν» την πρόοδο προς την επίλυση.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι είναι σημαντικό οι χώρες να «γυρίσουν σελίδα». Κλείνοντας, ανέφερε στα αγγλικά ότι η επόμενη συνομιλία με τον Τραμπ θα πρέπει να πραγματοποιηθεί στη Μόσχα -μια πρόταση την οποία ο Τραμπ δεν απέρριψε.

Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν σε στρατιωτική βάση της Αλάσκας και ήταν η πρώτη φορά που ο Πούτιν δέχτηκε πρόσκληση επί αμερικανικού εδάφους εδώ και σχεδόν μια δεκαετία. Ο Τραμπ χειροκροτούσε την ώρα που ο Πούτιν πλησίαζε και οι δύο άνδρες αντάλλαξαν θερμή χειραψία.

Πριν από τις συνομιλίες, οι ευρωπαϊκοί σύμμαχοι εξέφρασαν ανησυχία ότι ο Τραμπ ίσως παραχωρήσει υπερβολικά πολλά στον Πούτιν ή καταλήξει σε μια ευρεία συμφωνία που θα περιλαμβάνει ανταλλαγές εδαφών με τη συγκατάθεση του Κιέβου.

Ο Τραμπ είπε λίγες ώρες πριν τη συνάντηση πως δεν γνωρίζει τι θα έκανε επιτυχημένη τη σύνοδο, αλλά στάθηκε στο ζητούμενο της εκεχειρίας. «Θέλω να δω μια εκεχειρία γρήγορα... Δεν θα είμαι ευχαριστημένος εάν δεν γίνει αυτό σήμερα», είπε.