ΕΕ: Έρευνα σε Meta, Apple και Alphabet στο πλαίσιο της νέας νομοθεσίας για τις ψηφιακές αγορές

Έρευνα στην Apple, την Alphabet και τη Meta ξεκινά η Ευρωπαϊκή Ένωση στην πρώτη της έρευνα βάσει της νέας νομοθεσίας για τις ψηφιακές αγορές.

«Σήμερα, η Επιτροπή ξεκίνησε έρευνες μη συμμόρφωσης βάσει του Νόμου για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA) σχετικά με τους κανόνες της Alphabet στο Google Play και την αναζήτηση Google, τους κανόνες της Apple στο App Store και την επιλογή για Safari και για το «μοντέλο πληρωμής ή συναίνεσης» του Meta», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Κομισιόν.

Today we open 1st #investigations under the #DMA.

We are concerned #Alphabet, @Apple & @Meta are not meeting their obligations e.g:

👉#Apple & #Alphabet still charge recurring fees to #app #developers

👉#Meta offers no real choice for users to opt out of #data combination

⬇️

— Margrethe Vestager (@vestager) March 25, 2024