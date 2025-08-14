Ειδήσεις | Ελλάδα

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: Στήριξη στους πληγέντες των πρόσφατων πυρκαγιών

Οι πληγέντες στις πρόσφατες πυρκαγιές θα έχουν τη στήριξη των ελληνικών τραπεζών, αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) στην ιστοσελίδα της.

Ειδικότερα στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Σε συνέχεια των μέτρων στήριξης που εξήγγειλε η Ελληνική Κυβέρνηση, οι τράπεζες μέλη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών ανακοινώνουν ότι, και στην παρούσα δύσκολη συγκυρία, που προκλήθηκε από τις πρόσφατες πυρκαγιές, θα σταθούν στο πλευρό επιχειρήσεων, αλλά και φυσικών προσώπων που επλήγησαν. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με την τράπεζά τους, για την υποβολή των σχετικών αιτημάτων τους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

