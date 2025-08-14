Απώλειες ελέω μάκρο για τον χρυσό

Υποχώρησαν οι τιμές του χρυσού την Πέμπτη, καθώς το απρόσμενο άλμα του δείκτη τιμών παραγωγού στις ΗΠΑ και η πτώση των αιτήσεων για επιδόματα ανεργίας, ώθησαν υψηλότερα το δολάριο και τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων, μειώνοντας τις πιθανότητες μίας ιδιαίτερα μεγάλης μείωσης των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο από την Fed.

Υποχώρησαν οι τιμές του χρυσού την Πέμπτη, καθώς το απρόσμενο άλμα του δείκτη τιμών παραγωγού στις ΗΠΑ και η πτώση των αιτήσεων για επιδόματα ανεργίας, ώθησαν υψηλότερα το δολάριο και τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων, μειώνοντας τις πιθανότητες μίας ιδιαίτερα μεγάλης μείωσης των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο από την Fed.

Συγκεκριμένα, η τιμή spot του χρυσού υποχώρησε 0,5% κλείνοντας στα 3.337,21 δολάρια, ενώ τα futures του χρυσού στις ΗΠΑ παραδόσεως Δεκεμβρίου ολοκλήρωσαν 0,7% χαμηλότερα στα 3.383,2 δολάρια.

Ο δείκτης δολαρίου κέρδισε 0,5%, ανακάμπτοντας από τα χαμηλά δύο εβδομάδων, καθιστώντας τον χρυσό λιγότερο ελκυστικό, ενώ οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων αυξήθηκαν από το χαμηλότερο επίπεδο μιας εβδομάδας.

Ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) στις ΗΠΑ σημείωσε τη μεγαλύτερη «αναθέρμανση» από το 2022 τον Ιούλιο, με διεθνή ΜΜΕ να εκτιμούν πως οι δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ αρχίζουν να αφήνουν το αποτύπωμά τους στις πληθωριστικές πιέσεις.

«Ο χρυσός διαπραγματεύεται χαμηλότερα, καθώς η ισχυρότερη από την αναμενόμενη απόδοση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού (PPI) των ΗΠΑ ενδέχεται να μειώσει τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων» δήλωσε ο επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων της Saxo Bank, Ole Hansen.

Οι traders τείνουν τώρα προς μια κίνηση 250 μονάδων τον επόμενο μήνα με μια ακόμα τον Οκτώβριο.

Ο χρυσός, ένα παραδοσιακό ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους οικονομικής ή γεωπολιτικής αβεβαιότητας, τείνει να επωφελείται από τα χαμηλά επιτόκια.

«Δεν πιστεύουμε ότι το ράλι έχει σταματήσει — απλώς εδραιώνεται, με τους 'ταύρους' να περιμένουν έναν νέο καταλύτη. Οι μειώσεις των επιτοκίων θα είναι αυτές που θα αναζωπυρώσουν το ράλι», δήλωσε ο Κίριλ Κιριλένκο, ανώτερος αναλυτής πολύτιμων μετάλλων στην CRU.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, η τιμή spot του ασημιού διολίσθησε πτώση 1,3% στα 37,97 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα ενισχύθηκε 1,1% στα 1.354,33 δολάρια και το παλλάδιο κέρδισε 2% στα 1.144,5 δολάρια.