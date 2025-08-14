Ειδήσεις

Ζημιές από τη φωτιά στην περιμετρική οδό της Πάτρας – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ζημιές από τη φωτιά στην περιμετρική οδό της Πάτρας – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Εκτεταμένες ζημιές υπέστη, σύμφωνα με την «Ολυμπία Οδό», η περιμετρική οδός της Πάτρας, από την φωτιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της περασμένης Τρίτης στην περιοχή των Συχαινών.

Εκτεταμένες ζημιές υπέστη, σύμφωνα με την «Ολυμπία Οδό», η περιμετρική οδός της Πάτρας, από την φωτιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της περασμένης Τρίτης στην περιοχή των Συχαινών.

Σύμφωνα πάντα με την «Ολυμπία Οδό», «τις τελευταίες 48 ώρες καταβλήθηκαν τιτάνιες προσπάθειες, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες και να επαναλειτουργήσει ο δρόμος το συντομότερο δυνατόν, ενώ η πλήρης αποκατάσταση όλων των ζημιών αναμένεται να ολοκληρωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα».

Ο δρόμος παραδόθηκε στην κυκλοφορία σήμερα το απόγευμα, αλλά έχουν τεθεί σε ισχύ οι παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

* Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται σε μία λωρίδα ανά κατεύθυνση στο τμήμα μεταξύ των χιλιομετρικών θέσεων 206+100 έως 211+700.

* Έχει τεθεί όριο ταχύτητας 60 χιλιομέτρων την ώρα.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δείτε ποιοι πήραν πάνω από 50.000 ευρώ επιδότηση - Αναλυτικές λίστες

Εργασιακό νομοσχέδιο: Οι 6+1 αλλαγές που έρχονται σε προσλήψεις, ωράριο, ετήσιες άδειες

Λίβερπουλ: Πωλήσεις ρεκόρ για τη νέα εμφάνιση της Adidas - Εκτοξεύτηκαν πάνω από 700%

tags:
Πάτρα
Πυρκαγιά

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider