Φωτιά στην Αχαΐα: Αναζωπύρωση στην περιοχή Μπάλας - Μήνυμα 112 και στα Καμπιά Χίου

Τελευταία ενημέρωση: 21:10

Συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με την πύρινη λαίλαπα στην Αχαΐα, καθώς αναζωπύρωση της πυρκαγιάς που ξέσπασε την περασμένη Τρίτης στην περιοχή Συχαινά της Πάτρας, σημειώθηκε στον οικισμό Μπάλα.

Συγκεκριμένα, στις 7.45 ήχησε το “112”, καλώντας όσους βρίσκονται στον Μπάλα και στη Δραγώλενα να απομακρυνθούν προς Πάτρα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Στο σημείο σπεύδουν και δύο ελικόπτερα.

Είναι η δεύτερη φορά από χθες που οι κάτοικοι του Μπάλα καλούνται να εκκενώσουν προληπτικά το χωριό τους. Λίγο μετά τις 9 το πρωί της Τετάρτης ήχησε το “112” για να απομακρυνθούν από τις εστίες τους.

Στο χωριό Μοιραίικα στη Δυτική Αχαϊα, τουλάχιστον 15 σπίτια, μόνιμες κατοικίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, όπως αναφέρει ο ΣΚΑΙ.

Ταυτόχρονα, σε αρκετές περιοχές του νομού παραμένουν τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και υδροδότηση.

Μήνυμα 112 και στα Καμπιά Χίου

Συνεχίζονται οι προσπάθειες να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά που καίει σε δασική έκταση στην περιοχή βόρεια της Σπαρτούντας, μεταξύ των χωριών Λεπτόποδα και Καμπιών.

Νέο μήνυμα 112 ήχησε γύρω στις 8.30 το βράδυ της Πέμπτης, καλώντας τους κατοίκους της περιοχής σε προληπτική εκκένωση του χωριού Καμπιά.

Το μήνυμα που έλαβαν οι κάτοικοι ενημερώνει για δασική πυρκαγιά στην περιοχή και καλεί όσους βρίσκονται στα Καμπιά να απομακρυνθούν προς Καρδάμυλα.

Νωρίτερα, νέο περιστατικό φωτιάς εκδηλώθηκε στα Λεπτόποδα Χίου, με ένα μήνυμα 112 να καλεί τους κατοίκους για εκκένωση προς Κέραμο.

Στο νησί βρίσκονται και επιχειρούν 174 πυροσβέστες, με 7 ομάδες πεζοπόρων και 36 οχήματα, που δίνουν μάχη με τις διάσπαρτες εστίες.

Καλύτερη η εικόνα σε Ζάκυνθο - Πρέβεζα

Σε ύφεση βρίσκονται τα πύρινα μέτωπα που κατέκαψαν δασικές εκτάσεις στη Ζάκυνθο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να βρίσκονται στο μέτωπο, αντιμετωπίζοντας διάσπαρτες εστίες και υπό των κίνδυνο αναζωπυρώσεων.

Επίσης, χωρίς ενεργά μέτωπα είναι και η πυρκαγιά στην Πρέβεζα. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να έχει ελεγχθεί πλήρως η μεγάλη πυρκαγιά με τα πολλά μέτωπα που εξελίχθηκε στον Δήμο Ζηρού και σε χωριά της Άρτας.

Πυροσβεστική: 152 ενάρξεις πυρκαγιών το διήμερο 11-12/8

Πολύ βελτιωμένη είναι η κατάσταση στα περισσότερα πεδία των επιχειρήσεων σύμφωνα με τον αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, Θεόδωρο Βάγια.

Μιλώντας στην ενημέρωση για τις πυρκαγιές, όπου συμμετείχαν επίσης ο υπουργός Kλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης και ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Δημήτριος Μάλλιος, τόνισε ότι συνθήκες που επικράτησαν τις προηγούμενες ημέρες με ισχυρούς ανέμους και ξηρασία δημιούργησαν ακραίο κίνδυνο πυρκαγιές σε πολλές περιοχές της επικράτειας και όλοι οι φορείς της Πολιτικής Προστασίας τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού. Γι αυτό το λόγο αυτό, όπως σημείωσε, τέθηκε και παραμένει σε επιφυλακή το σύνολο του πυροσβεστικού προσωπικού.

Όπως ανέφερε, το διήμερο 11 και 12 Αυγούστου καταγράφηκαν 152 νέες ενάρξεις πυρκαγιών. Μάλιστα τόνισε ότι υπήρχαν ταυτόχρονες ενάρξεις πυρκαγιών στην Ήπειρο και κυρίως στην περιοχή της Πρέβεζας, όπου στις 11 Αυγούστου εκδηλώθηκαν 9 εστίες και στις 12 Αυγούστου 18 νέες εστίες. Παράλληλα δύο νέες εστίες εκδηλώθηκαν στις 11 Αυγούστου στην Ζάκυνθο και την επόμενη μέρα ακόμα τρεις νέες εστίες.

Το ίδιο σκηνικό επαναλήφθηκε και στην Κεφαλονιά όπου στις 11 Αυγούστου εκδηλώθηκε μια εστία πυρκαγιάς και στις 12 Αυγούστου τρεις νέες εστίες, ενώ δύο ενάρξεις πυρκαγιών σημειώθηκαν την ίδια μέρα και στη Χίο.

Σχετικά με την Αχαΐα και κυρίως κοντά στην Πάτρα ο κ. Βάγιας τόνισε ότι στις 12 Αυγούστου εκδηλώθηκαν μέσα σε διάστημα λίγων ωρών έξι διαφορετικές εστίες πυρκαγιών.

Λόγω των πολλαπλών ενάρξεων, όπως τόνισε ο αρχηγός της Πυροσβεστικής, με εντολή του κινητοποιήθηκε το σύνολο των ανακριτικών γραφείων της επικράτειας ώστε με την συμβολή της διεύθυνσης αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού να διερευνηθούν τα αίτια των πυρκαγιών.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Παρασκευή σε 8 περιφέρειες

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για αύριο Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025 σε 8 περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr).