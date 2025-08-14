Γερμανία: Απομακρύνεται ο CEO της κρατικής εταιρείας σιδηροδρόμων Deutsche Bahn

Το υπουργείο Μεταφορών της Γερμανίας θα αντικαταστήσει τον επικεφαλής της κρατικής σιδηροδρομικής εταιρείας Deutsche Bahn AG, έπειτα από χρόνια κριτικής για καθυστερήσεις και επίμονη αναξιοπιστία.

Η σύμβαση του Διευθύνοντος Συμβούλου Ρίτσαρντ Λουτζ, η οποία ισχύει έως το 2027, θα τερματιστεί πρόωρα, ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του την Πέμπτη. Ο Λουτζ ηγείται της Deutsche Bahn από το 2017 και θα παραμείνει Διευθύνων Σύμβουλος μέχρι να βρεθεί διάδοχος.

«Θα ξεκινήσουμε τώρα τη διαδικασία επιλογής νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και στη συνέχεια θα προετοιμάσουμε τις σχετικές αποφάσεις για το εποπτικό συμβούλιο», δήλωσε ο πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου της Deutsche Bahn, Βέρνερ Γκάτσερ.

Η πολιτική πίεση αυξάνεται για τον εκσυγχρονισμό της Deutsche Bahn, την επισκευή των γερασμένων υποδομών της και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας των σιδηροδρομικών συνδέσεων στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, όπως επισημαίνει το Bloomberg.

Η σιδηροδρομική εταιρεία της Γερμανίας είναι ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες της χώρας, αφού απασχολεί περίπου 220.000 άτομα.