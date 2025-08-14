Εργασιακό νομοσχέδιο: Οι 6+1 αλλαγές που έρχονται σε προσλήψεις, ωράριο, ετήσιες άδειες

Οι προσλήψεις σε πολλές περιπτώσεις θα γίνονται μέσω κινητού με διαδικασίες fast track, ενώ καθιερώνεται μόνιμη απαλλαγή των εργαζόμενων συνταξιούχων από την αύξηση των κρατήσεων για την ΕΑΣ (υπό προϋποθέσεις).

Μεγαλύτερη ευελιξία και απλούστευση διαδικασιών προβλέπουν οι ρυθμίσεις του νέου εργασιακού νομοσχεδίου που αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το δεύτερο 15νθήμερο του Αυγούστου.

Το νέο πλαίσιο περιλαμβάνει νέες μορφές διευθέτησης του χρόνου εργασίας, όπως τετραήμερη 10ωρη απασχόληση σε ετήσια βάση, εργασία έως 13 ώρες ημερησίως στον ίδιο εργοδότη ή τριήμερη εβδομαδιαία εκ περιτροπής εργασία με την καταβολή υπερωριών. Οι προσλήψεις σε πολλές περιπτώσεις θα γίνονται μέσω κινητού με διαδικασίες fast track, ενώ καθιερώνεται μόνιμη απαλλαγή των εργαζόμενων συνταξιούχων από την αύξηση των κρατήσεων για την ΕΑΣ (υπό προϋποθέσεις).

Αναλυτικά οι 6 αλλαγές που έρχονται από το φθινόπωρο αφορούν:

πιο γρήγορες και ευκολότερες προσλήψεις, που θα γίνονται πλέον μόνο με ένα έγγραφο - αντί 4- ενώ εισάγεται και η ταχεία πρόσληψη (fast track) μέσω κινητού τηλεφώνου, για κάλυψη εκτάκτων αναγκών, διάρκειας έως δύο ημερών,

το ισχύον πλαίσιο που επιτρέπει εργασία έως 13 ώρες ημερησίως σε 2 ή περισσότερους εργοδότες, επεκτείνεται και σε περίπτωση ενός εργοδότη, με τις ίδιες προϋποθέσεις ανάπαυσης καθώς και προσαυξήσεις στις υπερωρίες,

αλλάζει η περίδος αναφοράς στη διευθέτηση του χρόνου εργασίας (ήταν έως 6 μήνες και επεκτείνεται σε έναν χρόνο),

δίνεται η δυνατότητα στον εργαζόμενο να κάνει ελεύθερα την κατανομή της ετήσιας άδειας αναψυχής (σε συμφωνία με τον εργοδότη),

επιτρέπεται υπερωρία και στην εκ περιτροπής εργασία, με τις νόμιμες προσαυξήσεις (40% προσαύξηση στο καταβαλλόμενο ωρομίσθιο),

εξορθολογίζεται η διευθέτηση του χρόνου εργασίας, ώστε να εξυπηρετεί ουσιαστικά την ισορροπία επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής: Δυνατότητα τετραήμερης εργασίας για όλο το έτος, π.χ. για εργαζόμενους γονείς,

όταν εργαζόμενος συνταξιούχος δικαιούται προσαύξηση στη σύνταξή του, η επιπλέον παροχή δεν λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του συντελεστή της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ). Το ίδιο ισχύει και για όσους μεταφέρονται σε υψηλότερη κλίμακα ΕΑΣ (π.χ. από 3% στο 6%) λόγω προσαύξησης της σύνταξης τους.

Τέλος απαλλάσσονται από ασφαλιστικές εισφορές οι προσαυξήσεις για υπερωριακή απασχόληση που προβλέπονται σε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, καθώς και οι προσαυξήσεις που δίνονται οικειοθελώς από τους εργοδότες (εφόσον είναι υψηλότερες από αυτές που προβλέπει η νομοθεσία).

Για παράδειγμα αν μια επιχείρηση δίνει στο προσωπικό της λόγω σύμβασης ή λόγω οικειοθελούς παροχής προσαύξηση ωρομισθίου για εργασία Κυριακής 85% αντί 75% που προβλέπει η νομοθεσία, η απαλλαγή από εισφορές που ισχύει για το 75% της προσαύξησης θα επεκταθεί και για το επιπλέον 10%.